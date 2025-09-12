В Ханты-Мансийск приедут солисты Большого и Мариинского театров

В Ханты-Мансийске 16 сентября пройдет гала-концерт «Звезды русского балета» с участием ведущих солистов Большого и Мариинского театров. Об этом сообщила пресс-служба концертно-театрального центра «Югра-Классик» на своем официальном сайте. Мероприятие организовано правительством Югры совместно с программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» в рамках празднования 95-летия округа.
«16 сентября 2025 года на сцене концертно-театрального центра „Югра-Классик“ выступят солисты главных отечественных театров — Мариинского и Большого», — сообщается на сайте. В этот день зрители увидят выступления примы Большого театра, народной артистки России Светланы Захаровой, а также ведущих солистов Мариинского театра — Надежды Батоева, Ренаты Шакировой, Кимина Кима, Филиппа Степина, Тимура Аскерова и других.
В программе гала-концерта заявлены фрагменты из знаменитых балетов: «Спартак», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Шехерезада», «Корсар». Все номера исполнятся в сопровождении оркестра. Начало концерта в 19:00.
