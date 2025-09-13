В аэропорту Пулково отменен утренний рейс до Нижневартовска

В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» отменили утренний рейс на 9:30 авиакомпании «Россия» до Нижневартовска. Табло аэропорта информирует о том, что рейс FV 6112 отменен.
Как сообщили в справочной, отмена рейса связана с решением авиакомпании. При этом рейс SU 2803 на это же время до Нижневартовска неизменно ожидается в 9:30.
Ранее URA.RU рассказывало, что в сфере воздушных перевозок на территории Российской Федерации сохраняется непростая обстановка, которая негативно отражается на пунктуальности полетов. 13 сентября 2025 года фиксируются отклонения от графика как в рамках внутрироссийских перелетов, так и на международных направлениях.
