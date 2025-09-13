Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой проголосовал на выборах главы сельского поселения Барсово. В этом поселке он вырос и окончил школу, здесь же живет его мать, передает журналист URA.RU с избирательного участка.
«На текущий момент (к 10 утра) явка невысокая. Посмотрим, как к концу дня сложится. Я считаю, что каждый обязан прийти и проголосовать», — отметил глава района.
Трубецкой отметил — он уверен, что жители сделают достойный выбор. Глава района раскрыл, каких компетенций ждет от глав Барсово и Сытомино, где 14 сентября также проходят выборы. «Мне давно мой руководитель, когда я был еще дерзок и юн, говорил, что научиться можно всему. Кроме порядочности. Так вот, [я жду] ответственности и порядочности», — поделился мэр.
Он подчеркнул, что главная задача для всего района — это избавиться от аварийного жилья. По словам главы района, безопасность на избирательных участка обеспечена на высоком уровне.
Трубецкой рассказал о том, что походы на выборы давно уже стали для него семейной традицией. «Еще со времен Советского союза для меня и для моей мамы — это всегда праздник для нас был. Я сегодня, к сожалению, один, она сегодня не смогла по состоянию здоровья прийти — ей уже 84 года. Это всегда было событие», — поделился мэр.
В Барсово для голосования на дому подали заявки уже четыре человека. Заявки принимаются до 14:00. «Чаще всего это пожилые люди, либо травмированные», — рассказала URA.RU председатель УИК № 448 Лидия Жихарева.
Избирательница из Барсово Лариса Серафимовна пришла на участок рано — в 10 утра. Она поделилась с URA.RU, что ждет перемен от нового главы и точно знает, за кого пришла голосовать. По ее словам, в поселке все хорошо — благоустройство, культура и спорт «в комплекте». Избирательница живет в Барсово больше 30 лет и регулярно ходит на выборы. «Это наш гражданский долг», — подчеркнула женщина.
