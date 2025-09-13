13 сентября 2025
12 сентября 2025

ХМАО сохраняет позиции в топ-10 высокооплачиваемых регионов

В ХМАО в среднем жителям платят 148,66 тысяч рублей
В ХМАО в среднем жителям платят 148,66 тысяч рублей Фото:

Регион ХМАО один из высокооплачиваемых регионов, где можно заработать больше 100 тысяч рублей. На сайте «Радио РБК» опубликовали обновленный рейтинг. Там сказано, что появилось в списке еще восемь регионов.

«В России появилось еще восемь регионов, где можно заработать больше 100 тысяч рублей», — пишут на сайте. При этом Югра остается на седьмой позиции в списке со средней цифрой 148,66 тысяч рублей. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали менеджеры по продажам. Их средняя зарплата достигла 99 268 рублей в месяц, что на 32% больше показателей прошлого года.

