ХМАО сохраняет позиции в топ-10 высокооплачиваемых регионов

Регион ХМАО один из высокооплачиваемых регионов, где можно заработать больше 100 тысяч рублей. На сайте «Радио РБК» опубликовали обновленный рейтинг. Там сказано, что появилось в списке еще восемь регионов.
«В России появилось еще восемь регионов, где можно заработать больше 100 тысяч рублей», — пишут на сайте. При этом Югра остается на седьмой позиции в списке со средней цифрой 148,66 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали менеджеры по продажам. Их средняя зарплата достигла 99 268 рублей в месяц, что на 32% больше показателей прошлого года.
