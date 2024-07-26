В Нижневартовске (ХМАО) водитель «Киа» наехал на мальчика на самокате, который переезжал пешеходный переход. Автомобиль не смог затормозить и ребенка затянуло под машину. Это произошло недалеко от Комсомольского озера.
«Очень жёстко. Сбили самокатчика на пешеходном переходе у Комсомольского озера со стороны Нефтяников и водитель не затормозил, переехал мальчика», — написано в telegram-канале «N1».
Вокруг ДТП сразу же собралось много людей. Они вместе приподняли и отодвинули машину, чтобы достать ребенка. Его состояние неизвестно. Корреспондент URA.RU позвонил в УГИБДД МВД России по ХМАО, но там на звонок не ответили. В ведомство будет направлен официальный запрос.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!