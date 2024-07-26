26 июля 2024

В Нижневартовске машина переехала мальчика на самокате. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане приподняли и отодвинули машину, чтобы достать из-под нее ребенка
Югорчане приподняли и отодвинули машину, чтобы достать из-под нее ребенка Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водитель «Киа» наехал на мальчика на самокате, который переезжал пешеходный переход. Автомобиль не смог затормозить и ребенка затянуло под машину. Это произошло недалеко от Комсомольского озера.

«Очень жёстко. Сбили самокатчика на пешеходном переходе у Комсомольского озера со стороны Нефтяников и водитель не затормозил, переехал мальчика», — написано в telegram-канале «N1».

Вокруг ДТП сразу же собралось много людей. Они вместе приподняли и отодвинули машину, чтобы достать ребенка. Его состояние неизвестно. Корреспондент URA.RU позвонил в УГИБДД МВД России по ХМАО, но там на звонок не ответили. В ведомство будет направлен официальный запрос.

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В Нижневартовске (ХМАО) водитель «Киа» наехал на мальчика на самокате, который переезжал пешеходный переход. Автомобиль не смог затормозить и ребенка затянуло под машину. Это произошло недалеко от Комсомольского озера. «Очень жёстко. Сбили самокатчика на пешеходном переходе у Комсомольского озера со стороны Нефтяников и водитель не затормозил, переехал мальчика», — написано в telegram-канале «N1». Вокруг ДТП сразу же собралось много людей. Они вместе приподняли и отодвинули машину, чтобы достать ребенка. Его состояние неизвестно. Корреспондент URA.RU позвонил в УГИБДД МВД России по ХМАО, но там на звонок не ответили. В ведомство будет направлен официальный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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