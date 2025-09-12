В Ханты-Мансийске водитель пассажирского автобуса на протяжении нескольких лет парковал свой автомобиль на проезжей части, перегораживая пожарный въезд к детскому саду. Местные жители устали испытывать неудобства и пожаловались в соцсети. Сотрудники Госавтоинспекции окружной столицы оперативно привлекли нарушителя к ответственности.
«В ходе мониторинга сети интернет, в одном из местных интернет-сообществ была обнаружена информация о том, что „Водитель автобуса нашел замечательную парковку на перекрестке по улице Васильковая, мешает проезду машин, перегородил пожарный въезд в детский сад!“. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя, нарушившего ПДД», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В жалобе указано, что данное нарушение за водителем замечено еще пару лет назад — он регулярно не по правилам паркует автобус. За это он заплатит штраф в размере 2 000 рублей.
