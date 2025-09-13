13 сентября 2025
12 сентября 2025

Бонусы за морозы: кому в ХМАО положен длинный северный отпуск

Жителям ХМАО положен увеличенный и льготный отпуск
Жители ХМАО имеют льготы при поездках в отпуск
Жители ХМАО имеют льготы при поездках в отпуск

Жители Югры имеют право на увеличенный отпуск и компенсацию ряда расходов. Для тех, кто работает в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, предусмотрены специальные льготы, которые делают отдых не только дольше, но и выгоднее.

Увеличенный отпуск

Работники, трудящиеся в районах Крайнего Севера, получают дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 дня за календарный год. В приравненных к Северу районах — 16 дней. Таким образом, суммарный отпуск может составлять 52 дня и 44 дня соответственно (с учётом стандартного 28-дневного отпуска). Как и в обычном отпуске, государственные праздники в этот срок не включаются и не оплачиваются.

В некоторых случаях предоставляются дополнительные дни для проезда к месту отдыха и обратно. Льготы могут варьироваться в зависимости от организации и условий коллективного договора.

Оплата проезда

Одной из главных льгот является компенсация проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года. Она распространяется на работников госорганов и может быть закреплена в коллективных договорах предприятий. Работодатель оплачивает билеты работнику и членам его семьи на любой транспорт общего пользования (кроме такси), включая перевозку багажа.

Важно, что компенсация действует только в пределах России. Для её получения необходимо подать заявление и предоставить проездные документы.

Нюансы

Компенсация предоставляется раз в два года и, как правило, покрывает только билеты экономкласса. Иногда в коллективных договорах фиксируется конкретная сумма компенсации, независимо от маршрута и стоимости поездки. Поэтому отпускникам рекомендуется сохранять билеты и чеки, чтобы подтвердить расходы.

