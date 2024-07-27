Полковник Матвийчук назвал условия всеобщей мобилизации в России

Полковник Матвийчук: всеобщая мобилизация возможна при угрозе со стороны НАТО

27 июля 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

В РФ не планируется проводить мобилизацию, потому что сейчас ситуация не обязывает к этому, заявил Матвийчук Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всеобщая мобилизация возможна в России в том случае, если ситуация на границах страны резко изменится из-за приближения войск ВСУ или НАТО. Однако на данный момент призывать в ряды военных никого не требуется. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Мобилизация возможна при резком изменении ситуации на западном театре военных действий — я имею в виду приближение войск НАТО к границам Украины и границам России и Белоруссии», — заявил Матвийчук в разговоре с NEWS.ru. Он добавил, что мобилизация возможна также при условии прорыва войск Украины через рубежи России или нанесения ими ударов по критически важным объектам в стране. Однако на данный момент в мобилизации нет необходимости, отметил полковник. Он напомнил о плане президента РФ Владимира Путина, в котором упоминается, что нынешнюю численность войск должны были довести до 1,2 миллиона человек. Сейчас Минобороны РФ уже смогло приблизиться к этой цели благодаря добровольцам, уточнил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Всеобщая мобилизация возможна в России в том случае, если ситуация на границах страны резко изменится из-за приближения войск ВСУ или НАТО. Однако на данный момент призывать в ряды военных никого не требуется. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Мобилизация возможна при резком изменении ситуации на западном театре военных действий — я имею в виду приближение войск НАТО к границам Украины и границам России и Белоруссии», — заявил Матвийчук в разговоре с NEWS.ru. Он добавил, что мобилизация возможна также при условии прорыва войск Украины через рубежи России или нанесения ими ударов по критически важным объектам в стране. Однако на данный момент в мобилизации нет необходимости, отметил полковник. Он напомнил о плане президента РФ Владимира Путина, в котором упоминается, что нынешнюю численность войск должны были довести до 1,2 миллиона человек. Сейчас Минобороны РФ уже смогло приблизиться к этой цели благодаря добровольцам, уточнил эксперт.