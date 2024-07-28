Азербайджан выразил протест МОК после заявлений о Карабахе на Олимпиаде

28 июля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Азербайджан оскорбился из-за высказываний о Карабахе на Олимпиаде Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Олимпийский комитет Азербайджана направил официальный протест в МОК. Причиной тому стало заявление ведущего парада сборных на Олимпийских Играх-2024, заявившего, что 2023 год для Армении стал траурным из-за перехода Нагорного Карабаха Баку. «Такая пропаганда противоречит духу Игр, а также служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении комитета и минспорта республики. Информацию приводит «Интерфакс». Во время парада олимпийских спортсменов 26 июля ведущий заявил, Армения очень близка французам, поэтому 2023 год стал траурным из-за перехода Карабаха Азербайджану. Баку оскорбился этим высказыванием и сообщил о подготовке жалобы в Международный олимпийский комитет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олимпийский комитет Азербайджана направил официальный протест в МОК. Причиной тому стало заявление ведущего парада сборных на Олимпийских Играх-2024, заявившего, что 2023 год для Армении стал траурным из-за перехода Нагорного Карабаха Баку. «Такая пропаганда противоречит духу Игр, а также служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении комитета и минспорта республики. Информацию приводит «Интерфакс». Во время парада олимпийских спортсменов 26 июля ведущий заявил, Армения очень близка французам, поэтому 2023 год стал траурным из-за перехода Карабаха Азербайджану. Баку оскорбился этим высказыванием и сообщил о подготовке жалобы в Международный олимпийский комитет.