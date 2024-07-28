Азербайджан выразил протест МОК после заявлений о Карабахе на Олимпиаде

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Виды города Баку, Республика Азербайджан. Баку, флаг азербайджана, азербайджанский флаг, баку
Азербайджан оскорбился из-за высказываний о Карабахе на Олимпиаде Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Олимпийский комитет Азербайджана направил официальный протест в МОК. Причиной тому стало заявление ведущего парада сборных на Олимпийских Играх-2024, заявившего, что 2023 год для Армении стал траурным из-за перехода Нагорного Карабаха Баку.

«Такая пропаганда противоречит духу Игр, а также служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении комитета и минспорта республики. Информацию приводит «Интерфакс».

Во время парада олимпийских спортсменов 26 июля ведущий заявил, Армения очень близка французам, поэтому 2023 год стал траурным из-за перехода Карабаха Азербайджану. Баку оскорбился этим высказыванием и сообщил о подготовке жалобы в Международный олимпийский комитет.

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Олимпийский комитет Азербайджана направил официальный протест в МОК. Причиной тому стало заявление ведущего парада сборных на Олимпийских Играх-2024, заявившего, что 2023 год для Армении стал траурным из-за перехода Нагорного Карабаха Баку. «Такая пропаганда противоречит духу Игр, а также служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении комитета и минспорта республики. Информацию приводит «Интерфакс». Во время парада олимпийских спортсменов 26 июля ведущий заявил, Армения очень близка французам, поэтому 2023 год стал траурным из-за перехода Карабаха Азербайджану. Баку оскорбился этим высказыванием и сообщил о подготовке жалобы в Международный олимпийский комитет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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