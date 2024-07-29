Двух рабочих, отравившихся на стройке в Екатеринбурге, выписали домой

29 июля 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Двух мужчин выписали, а двое по-прежнему в тяжелом состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двух рабочих, отравившихся парами неизвестного газа на стройке в Екатеринбурге, выписали домой. Еще двое остаются в тяжелом состоянии в стационаре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах больницы №14 и Свердловской областной клинической психиатрической больницы (СОКПБ). «К нам изначально поступили трое пострадавших, один из них сразу был отпущен домой. Он был осмотрен токсикологом и психиатром, находился в состоянии средней тяжести и от госпитализации отказался. Ему было назначено амбулаторное лечение. Двое по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, им проводится вся необходимая интенсивная терапия», — прокомментировали в СОКПБ. Четвертый пострадавший был доставлен к токсикоцентр 14-й больницы. Его состояние оценивалось как тяжелое, мужчина был без сознания. «Он был помещен под ИВЛ, пришел в себя, ему стало лучше и в понедельник, 29 июля, пациент попросился домой. Перед выпиской у мужчины взяли необходимые анализы, сделали рентген и, убедившись, что все в норме, отпустили», — объяснили в клинике. ЧП произошло на одном из строящихся объектов в Екатеринбурге. Шестеро рабочих спустились в технический колодец, затопленный ливнями, и стали откачивать помпой воду. В какой-то момент мужчинам стало плохо, они потеряли сознание. На поверхность людей поднимали спасатели с помощью веревки. Двое быстро пришли в себя и отказались от госпитализации, а четверых увезли в больницы. Подробнее о происшествии, — в сбойке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух рабочих, отравившихся парами неизвестного газа на стройке в Екатеринбурге, выписали домой. Еще двое остаются в тяжелом состоянии в стационаре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах больницы №14 и Свердловской областной клинической психиатрической больницы (СОКПБ). «К нам изначально поступили трое пострадавших, один из них сразу был отпущен домой. Он был осмотрен токсикологом и психиатром, находился в состоянии средней тяжести и от госпитализации отказался. Ему было назначено амбулаторное лечение. Двое по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, им проводится вся необходимая интенсивная терапия», — прокомментировали в СОКПБ. Четвертый пострадавший был доставлен к токсикоцентр 14-й больницы. Его состояние оценивалось как тяжелое, мужчина был без сознания. «Он был помещен под ИВЛ, пришел в себя, ему стало лучше и в понедельник, 29 июля, пациент попросился домой. Перед выпиской у мужчины взяли необходимые анализы, сделали рентген и, убедившись, что все в норме, отпустили», — объяснили в клинике. ЧП произошло на одном из строящихся объектов в Екатеринбурге. Шестеро рабочих спустились в технический колодец, затопленный ливнями, и стали откачивать помпой воду. В какой-то момент мужчинам стало плохо, они потеряли сознание. На поверхность людей поднимали спасатели с помощью веревки. Двое быстро пришли в себя и отказались от госпитализации, а четверых увезли в больницы. Подробнее о происшествии, — в сбойке URA.RU.