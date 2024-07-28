Три ведомства ищут причину массового отравления рабочих в Екатеринбурге

Массовое отравление рабочих в Екатеринбурге заинтересовало МВД, СКР и прокуроров

Четверых из шести пострадавших увезли на скорой в больницу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на стройке во время чистки колодца шестеро рабочих отравились парами неизвестного газа. Трое из них сейчас в тяжелом состоянии. Сразу три ведомства — СКР, полиция и прокуратура — начали проверку. URA.RU собрало основную информацию о ЧП.

Отравление

Несчастный случай произошел ранним утром в воскресенье, 28 июля, на одном из строящихся объектов в Верх-Исетском районе. Шестеро рабочих спустились в технический колодец, который затопило ливнями, и начали бензиновой помпой откачивать воду. По неустановленным пока причинам всем мужчинам стало плохо: предположительно, они отравились парами какого-то газа и потеряли сознание, коллеги забили тревогу. На поверхность рабочих с помощью веревок пришлось поднимать пожарным газодымозащитной службы и спасателям.

Двое из пострадавших быстро пришли в себя и отказались от госпитализации. Четверых же пришлось на скорой отправить в токсикологический центр. Как сообщал свердловский минздрав, трое из них — в тяжелом состоянии.

Личности

Полиции удалось быстро установить личности рабочих. Это местный житель по имени Владимир 1991 года рождения, и пятеро уроженцев одной из бывших союзных республик — Умеджон 2001 г. р., Замон 1991 г. р., Фаридун 2002 г. р., Мизами 2006 г. р. и Салон, 1979 г. р. «Мигранты на территории Урала находятся на законных основаниях в качестве рабочих», — подчеркнул начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

Проверки

Кроме полиции, проверкой ЧП занялись прокуратура и следственный комитет. Ведомства запросят документы и установят лиц, отвечающих за технику безопасности на стройке. «Проводится проверка на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ — «Нарушение требований охраны труда», — прокомментировал представитель свердловского управления СК Александр Шульга.

В свою очередь генподрядчик стройплощадки заявил, что ЧП произошло в зоне ответственности субподрядчика — ООО «Ладья». «Предварительная версия — нарушение техники безопасности при проведении работ в колодце. Генподрядчик оказывает всю необходимую помощь в расследовании, которым занимаются правоохранительные органы», — сказали там.