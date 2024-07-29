Колонна движется по Тюменскому тракту
По дороге из Тюмени в Екатеринбург заметили огромную колонну военной техники. Кадрами с URA.RU поделился читатель.
По его словам, над машинами курсируют вертолеты. Собеседник агентства насчитал три или четыре. Корреспондент направил запрос в пресс-службу Центрального военного округа, ответ будет опубликован, как только поступит.
Наш собеседник насчитал три или четыре вертолета
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!