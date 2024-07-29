Огромная военная колонна движется в Екатеринбург, над ней вертолеты. Фото, видео

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Парад Победы. Екатеринбург, военная техника, подготовка, помывка, мытье машины
Колонна движется по Тюменскому тракту Фото:

По дороге из Тюмени в Екатеринбург заметили огромную колонну военной техники. Кадрами с URA.RU поделился читатель.

По его словам, над машинами курсируют вертолеты. Собеседник агентства насчитал три или четыре. Корреспондент направил запрос в пресс-службу Центрального военного округа, ответ будет опубликован, как только поступит.

Наш собеседник насчитал три или четыре вертолета
Наш собеседник насчитал три или четыре вертолета
Фото:

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По дороге из Тюмени в Екатеринбург заметили огромную колонну военной техники. Кадрами с URA.RU поделился читатель. По его словам, над машинами курсируют вертолеты. Собеседник агентства насчитал три или четыре. Корреспондент направил запрос в пресс-службу Центрального военного округа, ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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