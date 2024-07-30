В двух тюменских поселениях объявят карантин по смертельно опасной болезни

В селе Аромашево и поселке Кировский Тюменской области нашли бешенство
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Карантин хотят ввести с 30 июля
Карантин хотят ввести с 30 июля Фото:

Вирус бешенства выявлен в трупах животных в селе Аромашево и поселке Кировский (Исетский район) Тюменской области. в связи с чем там объявят карантин. Об этом сообщает управление ветеринарии региона.

"В связи с выявлением вируса бешенства в образце патологического материала, отобранного от лисицы и собаки, управлением ветеринарии направлены на рассмотрение губернатору Тюменской области проекты постановлений об установлении карантина. Его с 30 июля планируется объявить на части территории села Аромашево Аромашевского района и поселка Кировский Исетского района", — рассказали в управлении.

Специалисты уже разработали планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства. Ранее карантин объявили в деревне Малый Краснояр Омутинского района.

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Вирус бешенства выявлен в трупах животных в селе Аромашево и поселке Кировский (Исетский район) Тюменской области. в связи с чем там объявят карантин. Об этом сообщает управление ветеринарии региона. "В связи с выявлением вируса бешенства в образце патологического материала, отобранного от лисицы и собаки, управлением ветеринарии направлены на рассмотрение губернатору Тюменской области проекты постановлений об установлении карантина. Его с 30 июля планируется объявить на части территории села Аромашево Аромашевского района и поселка Кировский Исетского района", — рассказали в управлении. Специалисты уже разработали планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства. Ранее карантин объявили в деревне Малый Краснояр Омутинского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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