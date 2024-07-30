В двух тюменских поселениях объявят карантин по смертельно опасной болезни

Вирус бешенства выявлен в трупах животных в селе Аромашево и поселке Кировский (Исетский район) Тюменской области. в связи с чем там объявят карантин. Об этом сообщает управление ветеринарии региона.
"В связи с выявлением вируса бешенства в образце патологического материала, отобранного от лисицы и собаки, управлением ветеринарии направлены на рассмотрение губернатору Тюменской области проекты постановлений об установлении карантина. Его с 30 июля планируется объявить на части территории села Аромашево Аромашевского района и поселка Кировский Исетского района", — рассказали в управлении.
Специалисты уже разработали планы мероприятий по ликвидации очагов бешенства. Ранее карантин объявили в деревне Малый Краснояр Омутинского района.
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