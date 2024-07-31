31 июля 2024

В Тюменской области ограничили движение на федеральной трассе

На трассе Р-402 из Тюмени в Омск введено реверсивное движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничено на трассе Тюмень — Омск Фото:

На участке трассы Р-402 Тюмень — Омск введено реверсивное движение. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре».

«На автодороге Р-402, километр 376-й на проезжей части производятся дорожные работы. Организовано реверсивное движение», — сообщили в компании.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Дата окончания ограничения — неизвестна.

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На участке трассы Р-402 Тюмень — Омск введено реверсивное движение. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «На автодороге Р-402, километр 376-й на проезжей части производятся дорожные работы. Организовано реверсивное движение», — сообщили в компании. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Дата окончания ограничения — неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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