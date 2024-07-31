В Тюменской области ограничили движение на федеральной трассе

Движение ограничено на трассе Тюмень — Омск
На участке трассы Р-402 Тюмень — Омск введено реверсивное движение. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре».
«На автодороге Р-402, километр 376-й на проезжей части производятся дорожные работы. Организовано реверсивное движение», — сообщили в компании.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Дата окончания ограничения — неизвестна.
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