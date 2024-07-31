Семья с младенцем потерялась в тумане на реке в ЯНАО

Работа спасателей осложнялась из-за плохой видимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В районе поселка Сюнай-Сале (ЯНАО) на реке в тумане потерялась семья с младенцем. У путников закончилось топливо. Спасателям удалось найти ямальцев и доставить их в село Яр-Сале. О происшествии сообщает окружной депаратмент гражданской защиты.

«Вчера в 23:50 в „Ямалспас“ от дежурного системы „112“ поступило сообщение о том, что в районе поселка Сюнай-Сале закончилось топливо в моторной лодке, в которой находятся четверо взрослых и младенец. Необходима эвакуация в Яр-Сале», — сообщает департамент гражданской защиты в Telegram.

Как рассказывают в ведомстве, на поиски выехали два спасателя. Работа осложнялась плохой видимостью из-за тумана. «Через некоторое время ямальцы были найдены и доставлены в Яр-Сале, медицинская помощь не потребовалась», — поясняет источник.

Ранее сообщалось, что ребенок из Ямальского района ЯНАО утонул на отдыхе в другом регионе. Об этом в ночь на первое августа сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних.