Тагильчанка заявила, что взрыв дома мог быть терактом. Видео

Жительница обрушившегося дома в Нижнем Тагиле заявила, что мог быть теракт

01 августа 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

На место ЧП стянуты все силы спасателей и полиции Фото: URA.RU Жительница дома в Нижнем Тагиле, где случился взрыв и пострадали люди, назвала новую версию случившегося. По ее словам, перед ЧП возле здания ходили некие люди в форме газовиков и проводили манипуляции с трубами. Она допускает, что это мог быть теракт. «Женщина из соседнего дома рассказала, что у них там незадолго до хлопка ходили мужчины в газовой форме и откручивали трубы. Они их прогнали из подъезда, и через 15 минут случился хлопок в нашем доме. Это не газ, это они что-то открутили. Может, даже теракт», — предположила тагильчанка. Сама она живет в пострадавшем доме, но в другом подъезде. В момент ЧП ее дети были дома. «Я так бежала, дороги не видела! У меня шок был, я даже в подъездах запуталась», — с ужасом вспоминает она. Взрыв в доме №81 на улице Сибирская, по предварительным данным, случился из-за бытового газа. Обрушилась часть с первого по пятый этажи. Все, что происходит сейчас в Тагиле — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница дома в Нижнем Тагиле, где случился взрыв и пострадали люди, назвала новую версию случившегося. По ее словам, перед ЧП возле здания ходили некие люди в форме газовиков и проводили манипуляции с трубами. Она допускает, что это мог быть теракт. «Женщина из соседнего дома рассказала, что у них там незадолго до хлопка ходили мужчины в газовой форме и откручивали трубы. Они их прогнали из подъезда, и через 15 минут случился хлопок в нашем доме. Это не газ, это они что-то открутили. Может, даже теракт», — предположила тагильчанка. Сама она живет в пострадавшем доме, но в другом подъезде. В момент ЧП ее дети были дома. «Я так бежала, дороги не видела! У меня шок был, я даже в подъездах запуталась», — с ужасом вспоминает она. Взрыв в доме №81 на улице Сибирская, по предварительным данным, случился из-за бытового газа. Обрушилась часть с первого по пятый этажи. Все, что происходит сейчас в Тагиле — в онлайн-трансляции URA.RU.