Общество Мэр Красновишерска показал макет памятного знака погибшим на СВО. Фото 02 августа 2024 в 10:25 Размер текста - 17 + Евгений Верещагин сам искал автора проекта и материал для знака Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Монумент, посвященный погибшим на спецоперации, планируют установить в Красновишерске Пермского края. Скульптор Александр Митр уже изготовил макет памятного знака. Глава округа Евгений Верещагин рассказал о задумке в соцсетях. «Макет памятного знака представляет букет тюльпанов, символизирующий стойкость и несгибаемость наших парней, которые так же тесно, плечом к плечу, выполняют боевые задачи. На знаке будут отражены и атрибуты СВО — квадрокоптер, снаряд, каска», — написал Верещагин в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра, в Красновишерске инициативная группа предложила создать Аллею памяти. Верещагин надеется, что проекты аллеи и памятного знака получиться совместить. Аллея и памятный знак появятся после обсуждения с горожанами. Евгений Верещагин с макетом памятного знака Евгений Верещагин в ВК Макет скоро превратится в реальный памятный знак Евгений Верещагин в ВК Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Монумент, посвященный погибшим на спецоперации, планируют установить в Красновишерске Пермского края. Скульптор Александр Митр уже изготовил макет памятного знака. Глава округа Евгений Верещагин рассказал о задумке в соцсетях. «Макет памятного знака представляет букет тюльпанов, символизирующий стойкость и несгибаемость наших парней, которые так же тесно, плечом к плечу, выполняют боевые задачи. На знаке будут отражены и атрибуты СВО — квадрокоптер, снаряд, каска», — написал Верещагин в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра, в Красновишерске инициативная группа предложила создать Аллею памяти. Верещагин надеется, что проекты аллеи и памятного знака получиться совместить. Аллея и памятный знак появятся после обсуждения с горожанами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям