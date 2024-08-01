Монумент, посвященный погибшим на спецоперации, планируют установить в Красновишерске Пермского края. Скульптор Александр Митр уже изготовил макет памятного знака. Глава округа Евгений Верещагин рассказал о задумке в соцсетях.
«Макет памятного знака представляет букет тюльпанов, символизирующий стойкость и несгибаемость наших парней, которые так же тесно, плечом к плечу, выполняют боевые задачи. На знаке будут отражены и атрибуты СВО — квадрокоптер, снаряд, каска», — написал Верещагин в соцсети «ВКонтакте».
По словам мэра, в Красновишерске инициативная группа предложила создать Аллею памяти. Верещагин надеется, что проекты аллеи и памятного знака получиться совместить. Аллея и памятный знак появятся после обсуждения с горожанами.
Евгений Верещагин с макетом памятного знака
Евгений Верещагин в ВК
Макет скоро превратится в реальный памятный знак
Евгений Верещагин в ВК
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Монумент, посвященный погибшим на спецоперации, планируют установить в Красновишерске Пермского края. Скульптор Александр Митр уже изготовил макет памятного знака. Глава округа Евгений Верещагин рассказал о задумке в соцсетях. «Макет памятного знака представляет букет тюльпанов, символизирующий стойкость и несгибаемость наших парней, которые так же тесно, плечом к плечу, выполняют боевые задачи. На знаке будут отражены и атрибуты СВО — квадрокоптер, снаряд, каска», — написал Верещагин в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра, в Красновишерске инициативная группа предложила создать Аллею памяти. Верещагин надеется, что проекты аллеи и памятного знака получиться совместить. Аллея и памятный знак появятся после обсуждения с горожанами.