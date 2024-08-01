01 августа 2024

Мэр Красновишерска показал макет памятного знака погибшим на СВО. Фото

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Заседание Совета глав муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края. Пермь, верещагин евгений
Евгений Верещагин сам искал автора проекта и материал для знака Фото:
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Монумент, посвященный погибшим на спецоперации, планируют установить в Красновишерске Пермского края. Скульптор Александр Митр уже изготовил макет памятного знака. Глава округа Евгений Верещагин рассказал о задумке в соцсетях.

«Макет памятного знака представляет букет тюльпанов, символизирующий стойкость и несгибаемость наших парней, которые так же тесно, плечом к плечу, выполняют боевые задачи. На знаке будут отражены и атрибуты СВО — квадрокоптер, снаряд, каска», — написал Верещагин в соцсети «ВКонтакте».

По словам мэра, в Красновишерске инициативная группа предложила создать Аллею памяти. Верещагин надеется, что проекты аллеи и памятного знака получиться совместить. Аллея и памятный знак появятся после обсуждения с горожанами.

Евгений Верещагин с макетом памятного знака
Евгений Верещагин с макетом памятного знака
Макет скоро превратится в реальный памятный знак
Макет скоро превратится в реальный памятный знак

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Монумент, посвященный погибшим на спецоперации, планируют установить в Красновишерске Пермского края. Скульптор Александр Митр уже изготовил макет памятного знака. Глава округа Евгений Верещагин рассказал о задумке в соцсетях. «Макет памятного знака представляет букет тюльпанов, символизирующий стойкость и несгибаемость наших парней, которые так же тесно, плечом к плечу, выполняют боевые задачи. На знаке будут отражены и атрибуты СВО — квадрокоптер, снаряд, каска», — написал Верещагин в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра, в Красновишерске инициативная группа предложила создать Аллею памяти. Верещагин надеется, что проекты аллеи и памятного знака получиться совместить. Аллея и памятный знак появятся после обсуждения с горожанами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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