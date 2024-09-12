Борщ, метеориты и Ник Кейв: публикуем афишу Перми на пятницу и выходные

В выходные пермяки будут массово есть борщ и смотреть документальное кино

13 сентября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Прикоснуться к метеориту можно будет в ПГНИУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Летняя пора уличных фестивалей в Перми завершилась. Но это не значит, что в городе больше нечем заняться в выходные. 14—15 сентября пермяков ждет лучшее мировое документальное кино, КВН, праздник в университете, а также массовое угощение борщом от прославленного шеф-повара Ильи Лазерсона. Самое интересное в подборке URA.RU. Ник Кейв на Beat Weekend В России стартовал фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В Перми показы пройдут в «Кристалле» и «Семье». Среди лучших лент в выходные покажут фильм «Ник Кейв и The Birthday Party». Он рассказывает о первой группе музыканта. «Такого Кейва — совсем юного, совсем худого, совсем отчаянного — в кино еще не показывали», — отмечают организаторы фестиваля. Кусочки звезд в университете Увидеть настоящие метеориты и даже подержать их в руках можно будет уже в пятницу, 13 сентября, в Пермском университете (ПГНИУ). Здесь пройдет традиционный Кампус фест — праздник вуза, на который приглашены все горожане. Гостей кроме метеоритов ждут различные экскурсии, сокровища Ботанического сада, выступления диджеев и группы SpLit. Всего будет работать более 30 различных площадок. КВН В пятницу и субботу на сцене ДК им. Солдатова пройдут полуфиналы Первой лиги КВН. За путевки в финал будут бороться 10 команд, в том числе, представители Пермского университета «По-новому». Борщ от Ильи Лазерсона В субботу перед зданием законодательного собрания будут кормить борщом. Две тысячи порций приготовят шефы во главе с одним из ведущих кулинаров России, телерадиоведущим и президентом Коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга Ильей Лазерсоном. Варить начнут в полдень, а раздачу планируют начать в 13:00. Осенние прогулки В разгаре «бабье лето», а значит стоит прогуляться по городу. Чтобы сделать это интересно, надо отправиться на экскурсию по городу. В выходные в рамках проекта «Маршруты Перми» их будет четыре: «Гайва и Камгэс: город в городе», «Пермь-300. Калейдоскоп историй», «Пермь архитектурная» и «О Перми и пермяках через символы города». Расписание и запись в канале «Пермь-300» . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летняя пора уличных фестивалей в Перми завершилась. Но это не значит, что в городе больше нечем заняться в выходные. 14—15 сентября пермяков ждет лучшее мировое документальное кино, КВН, праздник в университете, а также массовое угощение борщом от прославленного шеф-повара Ильи Лазерсона. Самое интересное в подборке URA.RU. В России стартовал фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В Перми показы пройдут в «Кристалле» и «Семье». Среди лучших лент в выходные покажут фильм «Ник Кейв и The Birthday Party». Он рассказывает о первой группе музыканта. «Такого Кейва — совсем юного, совсем худого, совсем отчаянного — в кино еще не показывали», — отмечают организаторы фестиваля. Увидеть настоящие метеориты и даже подержать их в руках можно будет уже в пятницу, 13 сентября, в Пермском университете (ПГНИУ). Здесь пройдет традиционный Кампус фест — праздник вуза, на который приглашены все горожане. Гостей кроме метеоритов ждут различные экскурсии, сокровища Ботанического сада, выступления диджеев и группы SpLit. Всего будет работать более 30 различных площадок. В пятницу и субботу на сцене ДК им. Солдатова пройдут полуфиналы Первой лиги КВН. За путевки в финал будут бороться 10 команд, в том числе, представители Пермского университета «По-новому». В субботу перед зданием законодательного собрания будут кормить борщом. Две тысячи порций приготовят шефы во главе с одним из ведущих кулинаров России, телерадиоведущим и президентом Коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга Ильей Лазерсоном. Варить начнут в полдень, а раздачу планируют начать в 13:00. В разгаре «бабье лето», а значит стоит прогуляться по городу. Чтобы сделать это интересно, надо отправиться на экскурсию по городу. В выходные в рамках проекта «Маршруты Перми» их будет четыре: «Гайва и Камгэс: город в городе», «Пермь-300. Калейдоскоп историй», «Пермь архитектурная» и «О Перми и пермяках через символы города». Расписание и запись в канале «Пермь-300».