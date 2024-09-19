Пермский суд принял решение по программе капремонта

Пермский краевой суд отказал в иске ТСЖ и управляющим копаниям. Они просили отменить действующую программу капитального ремонта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевом министерстве ЖКХ.
«Пермский краевой суд отказал в иске об отмене региональной программы капремонта, который подали группа ТСЖ, входящая в Ассоциацию ТСЖ „Пермский стандарт“, а также ряд юридических и физических лиц», — сообщили в министерстве. В ведомстве уточнили, что некоторые работы по ряду домов суд удовлетворил. По этим объектам внесут изменения в программу капремонта.
В министерстве ЖКХ добавили, что действующая программа капитального ремонта разработана с учетом обследования домов. В случае необходимости жители могут перенести сроки ремонта.
Юрист Виталий Степанов подтвердил URA.RU, что суд частично удовлетворил иск. По мнению суда, краевые власти незаконно отодвинули сроки капитального дома нескольких домов из Перми и Лысьвы. В некоторых случаях их перенесли на 2074 год, а ремонт лифтов или газового оборудования исключили. Он добавил, что, когда решение вступит в силу, жильцы других домов смогут также через суд поменять сроки капитального ремонта в своих домах.
Ранее URA.RU рассказало, что несколько пермских ТСЖ и управляющих компаний подали иск к краевым властям за обновление программы капитального ремонта. По словам юриста, чиновники самовольно отодвинули сроки ремонта на 50 лет, не спросив жильцов и управляющие компании.
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