Перевозчик объяснил причину появления дыры в полу пермского автобуса

Водитель закрыл люк на конечной остановке
Люк в полу автобуса №1 в Перми открыл один из пассажиров. Об этом URA.RU рассказал представитель перевозчика ООО «РТ-Лайн».
«Во время движения автобуса пассажир самостоятельно открыл люк и снял видео. Водителю об этом никто не сообщил. Проверяя автобус после рейса, водитель обнаружил открытый люк и закрыл его. Ничего страшного не произошло», — пояснили в компании.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки обнаружили дыру в полу автобуса №1, следующего по маршруту «Микрорайон Садовый — станция Пермь II». Видео они опубликовали в группе «Подслушано Мотовилиха (Пермь)» в соцсети «ВКонтакте».
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