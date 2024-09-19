Перевозчик объяснил причину появления дыры в полу пермского автобуса

РТ-Лайн: люк в полу пермского автобуса открыл пассажир
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель закрыл люк на конечной остановке
Водитель закрыл люк на конечной остановке Фото:

Люк в полу автобуса №1 в Перми открыл один из пассажиров. Об этом URA.RU рассказал представитель перевозчика ООО «РТ-Лайн».

«Во время движения автобуса пассажир самостоятельно открыл люк и снял видео. Водителю об этом никто не сообщил. Проверяя автобус после рейса, водитель обнаружил открытый люк и закрыл его. Ничего страшного не произошло», — пояснили в компании.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки обнаружили дыру в полу автобуса №1, следующего по маршруту «Микрорайон Садовый — станция Пермь II». Видео они опубликовали в группе «Подслушано Мотовилиха (Пермь)» в соцсети «ВКонтакте». 

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Люк в полу автобуса №1 в Перми открыл один из пассажиров. Об этом URA.RU рассказал представитель перевозчика ООО «РТ-Лайн». «Во время движения автобуса пассажир самостоятельно открыл люк и снял видео. Водителю об этом никто не сообщил. Проверяя автобус после рейса, водитель обнаружил открытый люк и закрыл его. Ничего страшного не произошло», — пояснили в компании. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки обнаружили дыру в полу автобуса №1, следующего по маршруту «Микрорайон Садовый — станция Пермь II». Видео они опубликовали в группе «Подслушано Мотовилиха (Пермь)» в соцсети «ВКонтакте». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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