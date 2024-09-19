На трех федеральных трассах возле Екатеринбурга ограничат движение

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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, дорожные работы, дорожный знак, трасса, м5, ремонт дороги, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога
Водителей призвали заранее планировать маршрут Фото:

На трассах из Екатеринбурга P-351 (в Тюмень), P-242 (в Пермь), M-5 (в Челябинск) 20 сентября ограничат движение транспорта на время дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

«На 94 километре трассы P-351 с 09:00 до 19:00 будут идти работы по ямочному ремонту, а также организовано реверсивное движение. Со 180 по 181 километр М-5 с 09:00 до 20:00 проведут дорожные работы по устройству слоев износа. На 337 километре P-242 с 09:00 до 18:00 пройдут работы на разделительной полосе», — следует из сообщения. На последних двух трассах движение организуют по одной полосе.

Дорожники призывают водителей заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили в компании.

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На трассах из Екатеринбурга P-351 (в Тюмень), P-242 (в Пермь), M-5 (в Челябинск) 20 сентября ограничат движение транспорта на время дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». «На 94 километре трассы P-351 с 09:00 до 19:00 будут идти работы по ямочному ремонту, а также организовано реверсивное движение. Со 180 по 181 километр М-5 с 09:00 до 20:00 проведут дорожные работы по устройству слоев износа. На 337 километре P-242 с 09:00 до 18:00 пройдут работы на разделительной полосе», — следует из сообщения. На последних двух трассах движение организуют по одной полосе. Дорожники призывают водителей заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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