На трех федеральных трассах возле Екатеринбурга ограничат движение

19 сентября 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Водителей призвали заранее планировать маршрут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассах из Екатеринбурга P-351 (в Тюмень), P-242 (в Пермь), M-5 (в Челябинск) 20 сентября ограничат движение транспорта на время дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». «На 94 километре трассы P-351 с 09:00 до 19:00 будут идти работы по ямочному ремонту, а также организовано реверсивное движение. Со 180 по 181 километр М-5 с 09:00 до 20:00 проведут дорожные работы по устройству слоев износа. На 337 километре P-242 с 09:00 до 18:00 пройдут работы на разделительной полосе», — следует из сообщения. На последних двух трассах движение организуют по одной полосе. Дорожники призывают водителей заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассах из Екатеринбурга P-351 (в Тюмень), P-242 (в Пермь), M-5 (в Челябинск) 20 сентября ограничат движение транспорта на время дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». «На 94 километре трассы P-351 с 09:00 до 19:00 будут идти работы по ямочному ремонту, а также организовано реверсивное движение. Со 180 по 181 километр М-5 с 09:00 до 20:00 проведут дорожные работы по устройству слоев износа. На 337 километре P-242 с 09:00 до 18:00 пройдут работы на разделительной полосе», — следует из сообщения. На последних двух трассах движение организуют по одной полосе. Дорожники призывают водителей заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили в компании.