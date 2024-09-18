В пермском заксобрании появилось два новых депутата

Председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих вручил удостоверения двум новым депутатам — директору по GR ПАО «Уралкалий» Олегу Калинскому и руководителю центра внешних коммуникаций ООО «Лукойл-Пермь» Ольге Судневой. Трансляция заседания проходит на сайте парламента.
«В соответствии с решениями ТИК от 13 сентября этого года избранными депутатами законодательного собрания по округу №12 признан Калинский Олег Игоревич, по округу №20 — Суднева Ольга Альбертовна. Позвольте поздравить наших коллег и пожелать плодотворной работы, успехов в законотворческой деятельности», — отметил Сухих.
Оба вновь избранных депутата вошли во фракцию «Единой России». Суднева будет работать в комитете по госполитике и МСУ, а Калинский — в комитете по бюджету. Мандат депутата по округу №12 стал вакантным год назад — после смерти Виктора Баранова. Округ №20 освободился после того, как представлявший его Алексей Инюткин уволился из «Лукойла» и переехал в Екатеринбург. Калинский стал шестым депутатом от «Уралкалия» в пермском заксобрании.
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