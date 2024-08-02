Волонтеры РМК нашли пропавшего пенсионера в садах под Верхней Пышмой. Видео

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Соревнования ФГП ВО ЖДТ России по служебному собаководству. Ведомственная охрана РЖД. Пермь , поиск пропавших людей, кинолог с собакой
В поисковой операции участвовали три десятка человек Фото:

В районе коллективных садов «Радиотехник» под Верхней Пышмой спустя сутки сотрудники РМК нашли 84-летнего Владимира Коновалова, который вышел на прогулку и не вернулся. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец — друг свердловчанина, у которого пропал отец.

«Первого августа у товарища папа потерялся в районе Верхней Пышмы. Ушел гулять с палками скандинавскими и не вернулся», — рассказал он. Были опасения, что пенсионер не переживет ночь, так как он нуждался в медпомощи.

Владимира обнаружили утром 2 августа. К поискам были привлечены 26 сотрудников ЧОП «РМК-Безопасность», а также девять служебных машин, два мотоцикла, один квадрокоптер и гаджеты для связи. Еще в поисках принимали участие добровольцы из отряда «Лиза Алерт». Мужчине оказали первую помощь, а позднее доставили в больницу.

В начале июня волонтеры РМК нашли детей, пропавших в Слободо-Туринском районе и несколько дней блуждавших в лесу. Мужчин наградила полиция.

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В районе коллективных садов «Радиотехник» под Верхней Пышмой спустя сутки сотрудники РМК нашли 84-летнего Владимира Коновалова, который вышел на прогулку и не вернулся. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец — друг свердловчанина, у которого пропал отец. «Первого августа у товарища папа потерялся в районе Верхней Пышмы. Ушел гулять с палками скандинавскими и не вернулся», — рассказал он. Были опасения, что пенсионер не переживет ночь, так как он нуждался в медпомощи. Владимира обнаружили утром 2 августа. К поискам были привлечены 26 сотрудников ЧОП «РМК-Безопасность», а также девять служебных машин, два мотоцикла, один квадрокоптер и гаджеты для связи. Еще в поисках принимали участие добровольцы из отряда «Лиза Алерт». Мужчине оказали первую помощь, а позднее доставили в больницу. В начале июня волонтеры РМК нашли детей, пропавших в Слободо-Туринском районе и несколько дней блуждавших в лесу. Мужчин наградила полиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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