В районе коллективных садов «Радиотехник» под Верхней Пышмой спустя сутки сотрудники РМК нашли 84-летнего Владимира Коновалова, который вышел на прогулку и не вернулся. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец — друг свердловчанина, у которого пропал отец.
«Первого августа у товарища папа потерялся в районе Верхней Пышмы. Ушел гулять с палками скандинавскими и не вернулся», — рассказал он. Были опасения, что пенсионер не переживет ночь, так как он нуждался в медпомощи.
Владимира обнаружили утром 2 августа. К поискам были привлечены 26 сотрудников ЧОП «РМК-Безопасность», а также девять служебных машин, два мотоцикла, один квадрокоптер и гаджеты для связи. Еще в поисках принимали участие добровольцы из отряда «Лиза Алерт». Мужчине оказали первую помощь, а позднее доставили в больницу.
В начале июня волонтеры РМК нашли детей, пропавших в Слободо-Туринском районе и несколько дней блуждавших в лесу. Мужчин наградила полиция.
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