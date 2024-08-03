03 августа 2024

В Челябинске из-за глубоких луж изменили маршрут движения автобусов и троллейбусов

В Челябинске изменили маршруты автобусов 33, 81, 91 и троллейбуса № 25
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В Челябинске из-за скопления луж поменяли схему движения общественного транспорта Фото:

В Челябинске из-за ликвидации скопления воды временно изменили маршруты автобусы № 33, 81, 91 и троллейбус № 25. Движение закрыли по улице Машиностроителей от Нахимова до Энергетиков, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

«Так, автобус №33 проследует по маршруту «Парк Гагарина — Курчатова — Барбюса — ГКБ № 9 — Гагарина — Копейское шоссе — Фатеевка». Автобус № 81 будет двигаться по схеме «Чистопольская — Новороссийская — Гагарина — Доватора — Парк Гагарина». Маршрут № 91 — «Салавата Юлаева — Гагарина — Машиностроителей — ЗЭМ», — уточнили транспортники.

Троллейбус № 25 направлен по маршруту «ЧКПЗ — Машиностроителей — Новороссийская — кольцо «Смолино». Пассажиров попросили учитывать временные изменения при планировании поездок.

Ранее, 28 июля, в Челябинске было закрыто движение на Университетской Набережной в районе парка Калининского района. Такое решение транспортники приняли из-за подъема реки Миасс.

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В Челябинске из-за ликвидации скопления воды временно изменили маршруты автобусы № 33, 81, 91 и троллейбус № 25. Движение закрыли по улице Машиностроителей от Нахимова до Энергетиков, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «Так, автобус №33 проследует по маршруту «Парк Гагарина — Курчатова — Барбюса — ГКБ № 9 — Гагарина — Копейское шоссе — Фатеевка». Автобус № 81 будет двигаться по схеме «Чистопольская — Новороссийская — Гагарина — Доватора — Парк Гагарина». Маршрут № 91 — «Салавата Юлаева — Гагарина — Машиностроителей — ЗЭМ», — уточнили транспортники. Троллейбус № 25 направлен по маршруту «ЧКПЗ — Машиностроителей — Новороссийская — кольцо «Смолино». Пассажиров попросили учитывать временные изменения при планировании поездок. Ранее, 28 июля, в Челябинске было закрыто движение на Университетской Набережной в районе парка Калининского района. Такое решение транспортники приняли из-за подъема реки Миасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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