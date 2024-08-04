04 августа 2024

Иностранный журналист попытался спровоцировать Шнайдер вопросом об СВО

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Спортсменка завоевала серебряную медаль на Играх Фото:
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Олимпиада-2024

Иностранный журналист попытался задать российской теннисистке Диане Шнайдер вопрос о политике на послематчевой пресс-конференции после финала олимпийского турнира в Париже. Об этом сообщает Sport24.

«У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить про теннис. И буду говорить только о нем», — ответила Шнайдер журналисту, который на пресс-конференции задал вопрос о лайке пророссийского поста, поддерживающего ВС РФ.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Париже, став первыми медалистами для России на этих соревнованиях. В соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК), российские атлеты участвуют в Играх под нейтральным флагом, и их успехи не отражаются в общей медальной таблице. Шнайдер рассказала, что не ожидала оказаться в финале, передает RT.

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Иностранный журналист попытался задать российской теннисистке Диане Шнайдер вопрос о политике на послематчевой пресс-конференции после финала олимпийского турнира в Париже. Об этом сообщает Sport24. «У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить про теннис. И буду говорить только о нем», — ответила Шнайдер журналисту, который на пресс-конференции задал вопрос о лайке пророссийского поста, поддерживающего ВС РФ. Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Париже, став первыми медалистами для России на этих соревнованиях. В соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК), российские атлеты участвуют в Играх под нейтральным флагом, и их успехи не отражаются в общей медальной таблице. Шнайдер рассказала, что не ожидала оказаться в финале, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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