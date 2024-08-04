С начала года население Пермского края уменьшилось на 7 тысяч человек

05 августа 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Более тысячи пермяков переехали в другие регионы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Количество жителей Пермского края за пять месяцев 2024 года стало меньше на 6968 человек. По данным Пермьстата, рождаемость была значительно меньше количества умерших, а также более тысячи жителей уехали из региона. «За пять месяцев на территории Пермского края умерло 14863 человек, а родилось всего 9026 человек. Также из Прикамья уехали 1131 человек», — следует из статистических данных. Большинство уехавших из Прикамья жителей, выбирали Южный, Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Чаще всего пермяки выбирали для переезда Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество жителей Пермского края за пять месяцев 2024 года стало меньше на 6968 человек. По данным Пермьстата, рождаемость была значительно меньше количества умерших, а также более тысячи жителей уехали из региона. «За пять месяцев на территории Пермского края умерло 14863 человек, а родилось всего 9026 человек. Также из Прикамья уехали 1131 человек», — следует из статистических данных. Большинство уехавших из Прикамья жителей, выбирали Южный, Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Чаще всего пермяки выбирали для переезда Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московскую область.