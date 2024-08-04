С начала года население Пермского края уменьшилось на 7 тысяч человек

Более тысячи пермяков переехали в другие регионы
Количество жителей Пермского края за пять месяцев 2024 года стало меньше на 6968 человек. По данным Пермьстата, рождаемость была значительно меньше количества умерших, а также более тысячи жителей уехали из региона.
«За пять месяцев на территории Пермского края умерло 14863 человек, а родилось всего 9026 человек. Также из Прикамья уехали 1131 человек», — следует из статистических данных.
Большинство уехавших из Прикамья жителей, выбирали Южный, Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Чаще всего пермяки выбирали для переезда Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московскую область.
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