04 августа 2024
03 августа 2024

С начала года население Пермского края уменьшилось на 7 тысяч человек

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Более тысячи пермяков переехали в другие регионы Фото:

Количество жителей Пермского края за пять месяцев 2024 года стало меньше на 6968 человек. По данным Пермьстата, рождаемость была значительно меньше количества умерших, а также более тысячи жителей уехали из региона.

«За пять месяцев на территории Пермского края умерло 14863 человек, а родилось всего 9026 человек. Также из Прикамья уехали 1131 человек», — следует из статистических данных.

Большинство уехавших из Прикамья жителей, выбирали Южный, Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Чаще всего пермяки выбирали для переезда Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московскую область.

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Количество жителей Пермского края за пять месяцев 2024 года стало меньше на 6968 человек. По данным Пермьстата, рождаемость была значительно меньше количества умерших, а также более тысячи жителей уехали из региона. «За пять месяцев на территории Пермского края умерло 14863 человек, а родилось всего 9026 человек. Также из Прикамья уехали 1131 человек», — следует из статистических данных. Большинство уехавших из Прикамья жителей, выбирали Южный, Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Чаще всего пермяки выбирали для переезда Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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