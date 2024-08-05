Разборки агитаторов и пьяный подполковник: главное в Кургане за 5 августа

В Кургане агитатора кандидата в депутаты обвинили в избиении активиста ЛДПР

В Кургане произошел конфликт между агитаторами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане агитаторов кандидата в депутаты Андрея Пирожкова обвинили в избиении активиста конкурента, подполковнику УМВД пришлось уйти с должности после пьяной езды, а в департаменте ЖКХ начал работать новый директор. Об этом и других курганских новостях 31 июля — в дайджесте URA.RU.

Разборки агитаторов

В Кургане расклейщиков агитационных материалов бывшего депутата екатеринбургской думы Андрея Пирожкова, который баллотируется в местную думу от партии «Пенсионеров России», обвинили в том, что они напали на активиста другой партии. Инцидент возник после того, как пострадавший выразил несогласие с расклейкой объявлений на трансформаторной будке. Пирожков связывает происшествие с провокацией со стороны активистов ЛДПР, в то время как пострадавший был госпитализирован с травмой головы.

Увольнение подполковника полиции

Заместителю начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий курганского УМВД подполковнику полиции пришлось уволиться. Это случилось после того, когда его задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля. Служебная проверка, проведенная УМВД по факту нарушения ПДД, подтвердила вину сотрудника, что привело к его отставке.

Новый глава департамента ЖКХ

Александр Медведев, бывший сотрудник регионального фонда капремонта и областного департамента строительства, был представлен коллективу в качестве нового директора департамента ЖКХ администрации Кургана. Коллеги отзываются о нем положительно. Экс-директор ДЖКХ мэрии, экс-замглавы города Роман Медведев покинул пост по собственному желанию 16 мая.

Власти восстановят мост, который разрушил повадок

Администрация Звериноголовского округа Курганской области объявила о планах по восстановлению моста в деревне Редуть, разрушенного во время паводка. После проведения обследования моста и разработки необходимой документации будет выбран подрядчик для строительства. В период до восстановления моста предусмотрено обустройство постоянной объездной дороги, что временно увеличит время в пути для жителей на 15 минут. Проблема обрушения моста вызвала затруднения для жителей деревни, особенно для пенсионеров, поскольку усложнилось передвижение медиков и доставка почты.

В Кургане разрушили дом легендарного хирурга

В Кургане был снесен исторический дом, в котором жила семья хирурга создателя клапанной гастроэнтерологии Якова Витебского, после того как местные власти передали землю под строительство многоквартирного дома. Суд впоследствии признал действия мэрии по отчуждению участка незаконными. Источники URA.RU считают, что факт проживания семьи Витебских был скрыт властями, чтобы избежать признания дома объектом культурного наследия и создания в нем музея.

Новая выплата для бойцов СВО

Власти увеличили единовременную выплату для курганцев, заключивших контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, со 120 тысяч до 800 тысяч рублей. Половину выплачивают из регионального бюджета, другую — из федерального.