Люди теряли сознание на похоронах 7-летнего мальчика в Нижнем Тагиле

06 августа 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Могилу малыша завалили игрушками, которые он так любил Фото: URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Во время прощания и похорон 7-летнего Дениса в Нижнем Тагиле, погибшего под завалами дома, людям становилось плохо. Им приходилось оказывать медицинскую и психологическую помощь, рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Во время отпевания в храме стало плохо одному из подростков, медики вывели его на свежий воздух. Позднее помощь понадобилась еще одной женщине. А когда гроб с телом выносили из храма, мама ребенка упала в обморок, ее пришлось нести родным до машины», — описал тяжелую сцену журналист. Несчастной женщине оказывали помощь психолог и старший сын — парень поддерживал мать и периодически давал нашатырь. На кладбище стало нехорошо еще двум пенсионеркам, их пришлось приводить в чувство водой. Семилетний Денис погиб под завалами дома в Нижнем Тагиле 1 августа. Кроме него, жертвами стали еще четыре ребенка и пятеро взрослых. Причиной взрыва называют бытовой газ. По уголовному делу о халатности, возбужденному СКР, задержаны мастер и два слесаря газовой службы «Газэкс». Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время прощания и похорон 7-летнего Дениса в Нижнем Тагиле, погибшего под завалами дома, людям становилось плохо. Им приходилось оказывать медицинскую и психологическую помощь, рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Во время отпевания в храме стало плохо одному из подростков, медики вывели его на свежий воздух. Позднее помощь понадобилась еще одной женщине. А когда гроб с телом выносили из храма, мама ребенка упала в обморок, ее пришлось нести родным до машины», — описал тяжелую сцену журналист. Несчастной женщине оказывали помощь психолог и старший сын — парень поддерживал мать и периодически давал нашатырь. На кладбище стало нехорошо еще двум пенсионеркам, их пришлось приводить в чувство водой. Семилетний Денис погиб под завалами дома в Нижнем Тагиле 1 августа. Кроме него, жертвами стали еще четыре ребенка и пятеро взрослых. Причиной взрыва называют бытовой газ. По уголовному делу о халатности, возбужденному СКР, задержаны мастер и два слесаря газовой службы «Газэкс». Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.