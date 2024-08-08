Глава свердловского заксо Бабушкина превращает родной город в мекку для туристов

08 августа 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина представляет Богданович с начала 2000-х годов Фото: Илья Московец © URA.RU На базе штаба общественной поддержки «Единой России» презентовали возможности Богдановича (Свердловская область), который в ближайшее время может стать центром притяжения туристов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе законодательного собрания Свердловской области. Богданович представляли через образы известных горожан — Евгения Богдановича (автора проекта строительства Транссибирской магистрали) и поэта Степана Щипачева. «Богданович — самодостаточный муниципалитет. В нем успешно работают 19 крупных предприятий. Есть серьезные планы по развитию города. Ведется обновление дорожной инфраструктуры, капитальный ремонт и реконструкция школ», — сказала спикер заксо Людмила Бабушкина, которая представляет Богданович в Свердловской власти с начала 2000-х годов. По ее словам, в Богдановиче должен появиться новый спортивный комплекс, открыться детский загородный образовательный центр. Причем работать он будет круглый год. Также в планах создание детской железной дороги. Проект уже согласован со Свердловской железной дорогой. «Это важно в плане профориентации. Поскольку позволит повысить интерес подростков к профессии железнодорожника, привить им тот высокий уровень дисциплины, который требуется для работы на железной дороге», — заявила Бабушкина. Благодаря настойчивости спикера заксо, добавил в ходе презентации мэр Олег Нейфельд, в Богдановиче в 2023 году открыли новый путепровод над железной дорогой. Это позволило увеличить пропускную способность на участке в два раза. Тем самым округ решил вопрос с пробками на пересечении дороги Екатеринбург-Тюмень с Транссибирской магистралью. Плюс появилась возможность начать реконструкцию улицы Кунавина и создать современный придорожный комплекс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На базе штаба общественной поддержки «Единой России» презентовали возможности Богдановича (Свердловская область), который в ближайшее время может стать центром притяжения туристов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе законодательного собрания Свердловской области. Богданович представляли через образы известных горожан — Евгения Богдановича (автора проекта строительства Транссибирской магистрали) и поэта Степана Щипачева. «Богданович — самодостаточный муниципалитет. В нем успешно работают 19 крупных предприятий. Есть серьезные планы по развитию города. Ведется обновление дорожной инфраструктуры, капитальный ремонт и реконструкция школ», — сказала спикер заксо Людмила Бабушкина, которая представляет Богданович в Свердловской власти с начала 2000-х годов. По ее словам, в Богдановиче должен появиться новый спортивный комплекс, открыться детский загородный образовательный центр. Причем работать он будет круглый год. Также в планах создание детской железной дороги. Проект уже согласован со Свердловской железной дорогой. «Это важно в плане профориентации. Поскольку позволит повысить интерес подростков к профессии железнодорожника, привить им тот высокий уровень дисциплины, который требуется для работы на железной дороге», — заявила Бабушкина. Благодаря настойчивости спикера заксо, добавил в ходе презентации мэр Олег Нейфельд, в Богдановиче в 2023 году открыли новый путепровод над железной дорогой. Это позволило увеличить пропускную способность на участке в два раза. Тем самым округ решил вопрос с пробками на пересечении дороги Екатеринбург-Тюмень с Транссибирской магистралью. Плюс появилась возможность начать реконструкцию улицы Кунавина и создать современный придорожный комплекс.