Десяток звезд устроят музыкальный разрыв в Екатеринбурге: чего ждать от выходных

На День города в Екатеринбург приедут Леша Свик и Gayazovs Brothers

13 августа 2025 в 16:01 Размер текста - 17 +

Леша Свик выступит в рамках фестиваля «Энергия РМК» Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Екатеринбуржцев ждет более 10 концертов звезд, большая часть из которых бесплатные — из-за празднования Дня города. Можно будет свободно послушать Алсу, Лешу Свика, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape и других. Также в свой досуг можно включить посещение концерта Егора Крида, кинофестиваля «Сталкер», нового сезона фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» или встречу с животными из приюта, которых можно взять к себе. Топ событий пятницы и выходных — в афише URA.RU. 15 августа Концерт Егора Крида (18+) Главный сердцеед России приедет с шоу международного уровня. Событие пройдет в «МТС Live Холл», где фанаты смогут услышать знакомые хиты и треки с нового альбома. Начало в 20:00, билеты — от 4500 рублей. Концерт группы «Братья Грим» (18+) Легенду 2010-х споют в ресторане «Максимилианс». Концерт начнется в 22:00, билеты — от 2800 рублей. Оркестр сыграет в камерной обстановке Фото: Размик Закарян © URA.RU Концерт «Времена года» Вивальди (6+) Музыканты сыграют классику при свечах в концертном зале Дворца культуры железнодорожников. Начало в 19:00, билеты — от 599 рублей. Bratz Rave (18+) Гламурную вечеринку проведут в концерт-холле «Свобода». Для девушек приветствуется дресс-код: мини-юбки, блестящие топы, джинсы с низкой посадкой, массивные ботинки, яркий макияж, крупные украшения. Начало в 23:30, билеты — от 440 рублей. Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» (0+) В день открытия екатеринбуржцев ждут шоу огня, танцы яхт на воде, танцевальный спектакль, тренировки по сап-борду, экскурсии, концерты, мастер-класс по актерскому мастерству. Начало в 12:00 за Макаровским мостом, вход свободный. «Джойфест» (18+) В пабе «Джой» начнут праздновать День города заранее. Здесь для посетителей устроят концерт, на сцену выйдут группы «Континенты», DrugOBereG, «Ярче» и VDREBEZGI. Начало в 19:30, билеты? 500 рублей. Кинофестиваль «Сталкер» (16+) В пятницу пройдет завершающий день показов фильмов о правах человека. На суд зрителей представят десять картин, пройдет творческая встреча с режиссером Александром Бруньковским. Начало в 17:00 в «Доме кино», вход свободный. На ярмарке можно будет купить эксклюзивные товары Фото: Размик Закарян © URA.RU Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» (0+) На мероприятии соберутся сотни мастеров со всей России, у которых можно купить различные вещи ручной работы. Параллельно пройдут творческие мастер-классы для детей и взрослых. Всех желающих ждут в Уральском центре развития дизайна. Фестиваль продлится до 17 августа включительно с 11:00 до 20:00, вход свободный. Летний кинотеатр в парке Маяковского (0+) Кинопоказы посвятят врачам. Гости парка смогут посмотреть мультфильмы (15:15), затем покажут «Балто» (15:45), «Доктор Дулиттл» (16:55), «Целитель Адамс» (18:15) и «Вызов» (20:15). Вход свободный. 16 августа День города в Екатеринбурге (0+) 302-летие столица Урала отметит с размахом: ожидаются «Городская свадьба», финал конкурса «Мисс Екатеринбург», выставка ретроавтомобилей, турнир по баскетболу. Концертами екатеринбуржцев порадуют певица Алсу, SLAVA SKRIPKA и другие.Подробная программа празднования есть здесь. Начало в 12:30, вход свободный. Gayazovs Brothers дадут бесплатный концерт Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фестиваль «Энергия РМК» (0+) В новом квартале «Архангел Михаил» возле ТРЦ «Мега» пройдут спортивные соревнования, авиа- и мотошоу, дрифт, мастер-классы, а также выступят Mary Gu, Big Baby Tape, Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana. Полная программа здесь. Начало в 12:00, вход свободный. Фестиваль по пристрою животных «Зоофредли» (0+) На сцене в парке ТРЦ «Мега» выступят кинологи, канистерапевты и музыканты, пройдет беспроигрышная лотерея, благомаркет, а детей ждут мастер-классы и активности с участием собак. Также на фестиваль приедут 60 животных, которых можно будет взять к себе. Мероприятие стартует в 12:00, вход свободный. Фестиваль «Виноград» (18+) В парке Маяковского все выходные будут проводить лекции о вине, дегустации, мастер-классы, пройдут поэтическая встреча, перформанс «Кавказская свадьба» и выступление музыкантов. Начало в 12:00, вход свободный. 17 августа «Фестиваль волшебников» (6+) На сцену выйдут один из лучших иллюзионистов РФ Вадим Савенков, победительница Чемпионата иллюзионистов России Наталия Перова, член Международного братства магов Александр Плотников и обладатели Гран-при конкурса Российской ассоциации иллюзионистов Илья Ильин и Арина Новикова. Магическое шоу начнется в 19:00 в Летнем театре парка Маяковского, билеты — от 1100 рублей. Шоу оркестра CAGMO (6+) Ведущие музыканты представят известные произведения Ханса Циммера в оригинальной интерпретации. Обновленное звучание позволит слушателям заново услышать саундтреки из фильмов «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс» и «Гладиатор». Шоу пройдет во Дворце культуры железнодорожников, начало в 18:00, билеты — от 2800 рублей. На все мероприятия площадки можно попасть бесплатно предоставлено организаторами «Т2 Спот» «Т2 Спот» (6+) На площадке возле ККТ «Космос» можно посмотреть мультфильм «Ходячий замок» (13:00), посетить встречу «Эйнштейн Party» (15:00) и беседу с организаторами фестиваля цифрового искусства Play Digital Art (18:00). В финале вечера в 20:00 пройдет показ фильма «Голодные игры». Вход свободный. Показ спектакля «Коляды-театра» в Estory (0+) Артисты покажут постановку «Пузырь, соломинка и лапоть» на фудмаркете в ТРЦ «Гринвич». Начало в 14:00, вход свободный. Променад с арт-терапией (16+) В первой части программы участники отправятся по необычному маршруту, который позволит взглянуть на Ельцин Центр по-новому, после ждет арт-терапевтическая сессия с психологом Зоей Кравцовой в Зале Свободы. В финале художница Софья Содерберг нарисует иллюстрации, вдохновленные историями, чувствами и голосами участников променада. Начало в 14:00, вход — 450 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

