В часовне святой Екатерины ведутся активные приготовления к празднованию Дня города. Перед алтарем устанавливается новый иконостас, который был передан Екатеринбургу в дар от Крыма.
Этот иконостас стал уже вторым подарком из Севастополя. Ранее, к 300-летию города, семья Аксеновых преподнесла часовне мощи святой Великомученицы Екатерины. Тогда же возникла идея создания нового иконостаса, и спустя два года он занял свое место в храме.
Иконостас изготовлен по индивидуальному проекту с учетом архитектурных особенностей часовни святой Екатерины — второго такого в мире нет. Работами занимались художники и архитекторы мастерской «Феодора», которые также помогают в Свято-Владимирском храме на территории Древнего Херсонеса.
Каждая деталь иконостаса выполнена из меди, покрытой никелем, а отдельные элементы украшены серебром и золотом. Сами узоры дополняют ковчег, в котором хранятся мощи святой Екатерины. В ближайшее время часовня пополнится и новыми иконами, которые напишет настоятель иерей Сергий Цихановский.
Завершить все работы планируют к вечеру 15 августа, а уже утром 16 числа митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений проведет в часовне Божественную литургию. После нее вместе с православными верующими он встретит День города благодарственным молебном. Принять участие в богослужении намерен и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Стоит отметить, что преображение Часовни святой Екатерины происходит на постоянной основе. В прошлом году неравнодушные жители города обновили фасад святыни, а в 2025-м очередь дошла и до внутреннего убранства.
