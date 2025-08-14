Жители Красноуральска (Свердловская область) заметили змею возле здания прокуратуры на улице Ленина. Свидетели визита нежданной гостьи призвали земляков соблюдать осторожность и поделились фото в соцсетях.
«Возле прокуратуры была замечена змея. Будьте осторожней и аккуратно ходите, смотрите под ноги», — призвали в группе «Красноуральск» во «ВКонтакте». Очевидцы сфотографировали змею и выложили снимок в соцсеть. На нем видно, как рептилия лежит на асфальте, прижавшись к стене.
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Вершинин затруднился по размытому фото со стопроцентной вероятностью определить, какая именно это змея. Однако предположил, что гадюка. «Сказать наверняка трудно, снимок нерезкий. Змея черная, толстая, вероятно, гадюка. Ужи более стройные», — сказал профессор.
По словам Вершинина, змеи могут приползать в города, если их обычные места обитания, к примеру, залило водой. В «каменных джунглях» они добывают себе пропитание — грызунов. «Но обычно город для змей — это смерть», — сказал ученый. Он посоветовал не трогать змей и соблюдать осторожность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!