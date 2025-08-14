Мэр Екатеринбурга отказал священникам в просьбе перенести День города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отказался переносить празднование Дня города из-за Успенского поста. По его словам, можно сдерживать себя в пище и праздновать.
«Можно отмечать и сдерживать себя в пище. Здесь нет никаких ущемлений прав верующих. Просто это удобное время для проведения мероприятия на открытом воздухе. Так то мы празднуем день рождение города 18 ноября, но в силу климатических особенностей сложно организовать масштабные празднования в это время на открытом воздухе», — рассказал URA.RU Орлов.
Ранее настоятель храма Серафима Саровского архимандрит Гермоген предложил перенести дату Дня города. «Но словно бы не видят и не слышат власти города Екатеринбурга о том, что у православных уральцев, самой многочисленной конфессии в России, начался Успенский пост! Неужели так трудно перенести всего на несколько дней пораньше общегородской праздник?!» — отметил он. При этом в пресс-службе мэрии Екатеринбурга URA.RU заявили, что обращений от представителей епархии по этому поводу не получали. Вскоре идею поддержал главный настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло. Он уточнил, что городов, где праздник выпадает на строгое постное время, абсолютное меньшинство — всего два из 30. Помимо столицы Урала это Нижний Новгород.
