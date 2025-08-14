Статусный свердловский прокурор перевелся в Оренбург

Заместитель прокурора Свердловской области Павел Родченков, как и анонсировало URA.RU, ушел на повышение. Он стал первым заместителем прокурора Оренбуржья. Информация появилась на сайте регионального ведомства.
О том, что Родченков уходит в отставку, агентство первым сообщило 12 мая. Тогда ожидалось, что замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев — бывший свердловский прокурор (2007—2011 годы) или прокурор области Борис Крылов назовут преемника Родченкова. «Но ничего подобного не было», — с удивлением передавал собеседник агентства.
Родченков имеет среди коллег положительную репутацию. В органах прокуратуры он служит с 2007 года. Сначала был помощником Ярцевского межрайонного прокурора, а с декабря 2013 года по май 2020-го возглавлял прокуратуры Ершичского и Дорогобужского районов Смоленской области. В свердловскую прокуратуру Родченков пришел в октябре 2020-го и среди прочих вопросов следил за исполнением законодательства на предприятиях военно-промышленного комплекса.
