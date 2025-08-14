14 августа 2025

В Екатеринбурге отремонтируют скандальный ДК «Химмаш»

Решение приняли чиновники
Решение приняли чиновники

Екатеринбургский ДК «Химмаш», который на прошлой неделе вновь опечатали судебные приставы, отремонтируют. Об этом сообщил врио свердловского губернатора Денис Паслер.

«Вопрос обновления Дворца культуры „Химмаш“ рассматривается в рамках механизма комплексного развития территории. Считаю этот вариант самым оптимальным. Сейчас перед городом стоит задача — объявление торгов на право КРТ, все для сохранения социальной функции ДК», — написал Паслер в Telegram.

Кроме того, Паслер обсудил с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и другой знаковый для города объект — КСК «Олимп». «Готовятся документы по передаче в муниципальную собственность. Это необходимо для того, чтобы единственное в микрорайоне культурно-спортивное учреждение гарантированно сохранило свой профиль и детские секции продолжили работу», — добавил Паслер.

«Химмаш» уже закрывали на месяц в апреле из-за аналогичных нарушений. Внимание общественности к судьбе ДК «Химмаш» приковано с 2018 года. Местные жители выступали против планов собственника (экс-депутат заксобрания Валерий Савельев) — AVS Group — снести объект.

В мае 2019 года в мэрии заявили о договоренности обмена ДК (тогда в сделку добавили бассейн «Кристалл») с AVS на два земельных участка на пересечении улиц Стачек и Баумана на Эльмаше и на улице Инженерной на Химмаше. В ноябре 2019-го сенатор Александр Высокинский обещал, что объект передадут в муниципальную собственность, но этого так и не произошло. Однако свердловские власти по-прежнему заинтересованы в ДК.

