14 августа 2025

Иностранец убил свердловчанина и заплатит за это 400 тысяч

В Первоуральске водитель избежал колонии за смертельное ДТП
Под суд мужчина попал после смертельной аварии
Под суд мужчина попал после смертельной аварии

В Первоуральске вынесли приговор иностранцу-водителю автопоезда, устроившего аварию, в которой погиб мужчина. Подробности происшествия URA.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 28 августа прошлого года. 51-летний иностранец не справился с управлением и выехал на встречку, где влетел в автобус. Водитель «ПАЗ» умер на месте происшествия.

«Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии не признал. В ходе прений гособвинитель попросил суд назначить ему наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии-поселении с лишением водительских прав на три года. Первоуральский горсуд назначил два года лишения свободы и заменил наказание на принудительные работы с удержанием 10% в доход государства», — сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, осужденный лишен прав на 2,5 года. Также он обязан выплатить семье потерпевшего 450 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.

