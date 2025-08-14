14 августа 2025

В Свердловской области предложили давать отцам дополнительный отпуск

Отцам в Свердловской области должны давать дополнительный оплачиваемый отпуск после рождения ребенка. Инициативу поддержала председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

«Было бы хорошо, чтобы месяц после рождения ребенка мама и папа занимались им наравне. Это наладит связь между папой и ребенком, хорошо это и для женщины», — заявила Золотницкая в эфире передачи «Акцент» на ОТВ.

Ранее на федеральном уровне был предложен законопроект о введении двухнедельного оплачиваемого отпуска для отцов после рождения ребенка. Документ, инициированный вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым, уже направлен на рассмотрение в правительство РФ и предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс. Инициатива направлена на поддержку молодых семей и укрепление роли отца в уходе за новорожденным.

