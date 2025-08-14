14 августа 2025

Екатеринбургский врач назвала код и потеряла миллион рублей

В Екатеринбурге мошенники развели онколога на миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция уже начала расследование преступления
Полиция уже начала расследование преступления Фото:

В Екатеринбурге 29-летняя врач-онколог стала жертвой мошенников, потеряв миллион рублей. О схеме аферистов URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ.

По данным ведомства, 8 августа ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками почты. Преступники сообщили, что ей пришла посылка и попросили назвать код из СМС для получения. 

«Вскоре потерпевшую по телефону „атаковали“ „специалисты Госуслуг“ и „сотрудники ФСБ“. Врача убедили, что ее накопления будут использовать для финансирования недружественных государств, а ее ждет уголовная ответственность. Женщина немедленно перевела накопления на „резервный счет“, когда аферисты перестали выходить на связь, она поняла, что ее обманули», — сказали в полиции.

Силовики возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция отмечает, что указанный способ мошенничества стал популярен. В ведомстве призывают не общаться с незнакомцами по телефону, не сообщать посторонним кодов, не переводить им деньги и перепроверять всю поступающую информацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 29-летняя врач-онколог стала жертвой мошенников, потеряв миллион рублей. О схеме аферистов URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ. По данным ведомства, 8 августа ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками почты. Преступники сообщили, что ей пришла посылка и попросили назвать код из СМС для получения.  «Вскоре потерпевшую по телефону „атаковали“ „специалисты Госуслуг“ и „сотрудники ФСБ“. Врача убедили, что ее накопления будут использовать для финансирования недружественных государств, а ее ждет уголовная ответственность. Женщина немедленно перевела накопления на „резервный счет“, когда аферисты перестали выходить на связь, она поняла, что ее обманули», — сказали в полиции. Силовики возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция отмечает, что указанный способ мошенничества стал популярен. В ведомстве призывают не общаться с незнакомцами по телефону, не сообщать посторонним кодов, не переводить им деньги и перепроверять всю поступающую информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...