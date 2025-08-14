Екатеринбургский врач назвала код и потеряла миллион рублей

В Екатеринбурге 29-летняя врач-онколог стала жертвой мошенников, потеряв миллион рублей. О схеме аферистов URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ.
По данным ведомства, 8 августа ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками почты. Преступники сообщили, что ей пришла посылка и попросили назвать код из СМС для получения.
«Вскоре потерпевшую по телефону „атаковали“ „специалисты Госуслуг“ и „сотрудники ФСБ“. Врача убедили, что ее накопления будут использовать для финансирования недружественных государств, а ее ждет уголовная ответственность. Женщина немедленно перевела накопления на „резервный счет“, когда аферисты перестали выходить на связь, она поняла, что ее обманули», — сказали в полиции.
Силовики возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция отмечает, что указанный способ мошенничества стал популярен. В ведомстве призывают не общаться с незнакомцами по телефону, не сообщать посторонним кодов, не переводить им деньги и перепроверять всю поступающую информацию.
