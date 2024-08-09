Сергеевка в ДНР освобождена, заявил советник главы Республики Игорь Кимаковский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили Сергеевку в ДНР. Об этом заявил советник главы Республики Игорь Кимаковский.
«Российские военные на покровском направлении в ДНР освободили Сергеевку», — сообщил Игорь Кимаковский. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что ВС РФ на данный момент практически полностью зачистили Ивановку. Идет продвижение в сторону Гродовки.
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