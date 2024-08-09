Кимаковский: ВС РФ освободили Сергеевку в ДНР. Карта

09 августа 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Сергеевка в ДНР освобождена, заявил советник главы Республики Игорь Кимаковский Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили Сергеевку в ДНР. Об этом заявил советник главы Республики Игорь Кимаковский. «Российские военные на покровском направлении в ДНР освободили Сергеевку», — сообщил Игорь Кимаковский. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что ВС РФ на данный момент практически полностью зачистили Ивановку. Идет продвижение в сторону Гродовки. Фото: карта URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили Сергеевку в ДНР. Об этом заявил советник главы Республики Игорь Кимаковский. «Российские военные на покровском направлении в ДНР освободили Сергеевку», — сообщил Игорь Кимаковский. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что ВС РФ на данный момент практически полностью зачистили Ивановку. Идет продвижение в сторону Гродовки.