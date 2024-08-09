Кимаковский: ВС РФ освободили Сергеевку в ДНР. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, спецназ,  stock
Сергеевка в ДНР освобождена, заявил советник главы Республики Игорь Кимаковский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили Сергеевку в ДНР. Об этом заявил советник главы Республики Игорь Кимаковский.

«Российские военные на покровском направлении в ДНР освободили Сергеевку», — сообщил Игорь Кимаковский. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что ВС РФ на данный момент практически полностью зачистили Ивановку. Идет продвижение в сторону Гродовки.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные освободили Сергеевку в ДНР. Об этом заявил советник главы Республики Игорь Кимаковский. «Российские военные на покровском направлении в ДНР освободили Сергеевку», — сообщил Игорь Кимаковский. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что ВС РФ на данный момент практически полностью зачистили Ивановку. Идет продвижение в сторону Гродовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...