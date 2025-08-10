10 августа 2025
Пермяков зовут понаблюдать за парадом планет

В Перми астрономический клуб «Телескоп» проведет ночные наблюдения за парадом планет. Любители астрономии смогут увидеть уникальное выстраивание шести планет на утреннем небе при условии ясной погоды.

«Наблюдение лучше проводить с 15 по 30 августа с 03:00 до 04:30 утра, если в течение одного наблюдения хотите увидеть все шесть планет. Меркурий будет в более удобном положении для наблюдения в телескоп и бинокль, а остальные планеты уже видны на утреннем небе перед восходом солнца. Астроклуб „Телескоп“ будет организовывать наблюдения с 15 по 31 августа при условии ясного неба», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что пермяки увидят шесть планет — Меркурий, Юпитер, Венеру, Уран, Нептун и Сатурн, которые выстроятся на одной линии. Четыре планеты — Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн — можно будет рассмотреть невооруженным глазом. Для наблюдения за Нептуном и Ураном потребуется телескоп.

