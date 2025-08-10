10 августа 2025
09 августа 2025

Пермяки смогут увидеть Усьвинские столбы с высоты птичьего полета

Туроператор из Перми планирует организовать вертолетные экскурсии над Усьвинскими столбами, благодаря которым туристы получат возможность увидеть этот природный памятник с высоты. Ожидается, что запуск нового туристического маршрута состоится в 2026 году.

«В Прикамье появятся вертолетные прогулки над Усьвинскими столбамив следующем году. Туроператор „Урал Турс“ совместно с тревел-блогером Максимом Кудряшовым готовит запуск вертолетных прогулок над этим природным памятником», — сообщает издание «Текст».

Для осуществления полетов планируется задействовать легкий вертолет Robinson R66. В настоящее время организаторы ведут поиск компании, способной предоставить необходимую технику.

