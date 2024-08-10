10 августа 2024

Мужчина за ночь нанес рекламу наркотиков на все дома в челябинском микрорайоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Реклама наркотиков появилась на 40 домах микрорайона (архивное фото)
Реклама наркотиков появилась на 40 домах микрорайона (архивное фото) Фото:

В челябинском микрорайоне «Академ Riverside» почти на всех домах за ночь появилась реклама даркстора – сайта по продаже наркотиков. Информацию об этом URA.RU 11 августа подтвердили в УМВД России по Челябинску.

«В «Академ Riverside» задержан "трафаретчик". Личность предполагаемого правонарушителя и адрес его проживания установлены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

После проведения необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение. Сейчас действия мужчины попадают под статью 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств». За нее предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч, добавили в полицейском главке.

За ночь мужчина нанес рекламу сайтов по продаже наркотиков на 40 домов в «Академе». Со слов местных жителей, он даже не пытался скрыть лицо. Судя по камерам видеонаблюдения, именно он месяц назад нанес такую же рекламу на дома по улице скульптора Головницкого. Когда жители подходили к нему, чтобы сделать замечание, он доставал травматический пистолет.

Что касается домов в «Академ Riverside», то сейчас полицейские намерены уведомить управляющую компанию для устранения надписей. «Полицейские также направляют сведения в Роскомнадзор для блокировки сайта запрещенных веществ и проводят оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств», — добавили в ведомстве.

Полицейские Челябинской области ранее пресекли деятельность шести подпольных нарколабораторий промышленного масштаба. За семь месяцев текущего года было изъято почти 320 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Возбуждено 11 уголовных дел о производстве наркотиков, задержано более 90 активных участников преступных группировок.

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В челябинском микрорайоне «Академ Riverside» почти на всех домах за ночь появилась реклама даркстора – сайта по продаже наркотиков. Информацию об этом URA.RU 11 августа подтвердили в УМВД России по Челябинску. «В «Академ Riverside» задержан "трафаретчик". Личность предполагаемого правонарушителя и адрес его проживания установлены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. После проведения необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение. Сейчас действия мужчины попадают под статью 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств». За нее предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч, добавили в полицейском главке. За ночь мужчина нанес рекламу сайтов по продаже наркотиков на 40 домов в «Академе». Со слов местных жителей, он даже не пытался скрыть лицо. Судя по камерам видеонаблюдения, именно он месяц назад нанес такую же рекламу на дома по улице скульптора Головницкого. Когда жители подходили к нему, чтобы сделать замечание, он доставал травматический пистолет. Что касается домов в «Академ Riverside», то сейчас полицейские намерены уведомить управляющую компанию для устранения надписей. «Полицейские также направляют сведения в Роскомнадзор для блокировки сайта запрещенных веществ и проводят оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств», — добавили в ведомстве. Полицейские Челябинской области ранее пресекли деятельность шести подпольных нарколабораторий промышленного масштаба. За семь месяцев текущего года было изъято почти 320 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Возбуждено 11 уголовных дел о производстве наркотиков, задержано более 90 активных участников преступных группировок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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