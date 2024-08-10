Мужчина за ночь нанес рекламу наркотиков на все дома в челябинском микрорайоне

В челябинском микрорайоне «Академ Riverside» почти на всех домах за ночь появилась реклама даркстора – сайта по продаже наркотиков. Информацию об этом URA.RU 11 августа подтвердили в УМВД России по Челябинску.
«В «Академ Riverside» задержан "трафаретчик". Личность предполагаемого правонарушителя и адрес его проживания установлены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
После проведения необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение. Сейчас действия мужчины попадают под статью 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств». За нее предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч, добавили в полицейском главке.
За ночь мужчина нанес рекламу сайтов по продаже наркотиков на 40 домов в «Академе». Со слов местных жителей, он даже не пытался скрыть лицо. Судя по камерам видеонаблюдения, именно он месяц назад нанес такую же рекламу на дома по улице скульптора Головницкого. Когда жители подходили к нему, чтобы сделать замечание, он доставал травматический пистолет.
Что касается домов в «Академ Riverside», то сейчас полицейские намерены уведомить управляющую компанию для устранения надписей. «Полицейские также направляют сведения в Роскомнадзор для блокировки сайта запрещенных веществ и проводят оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств», — добавили в ведомстве.
Полицейские Челябинской области ранее пресекли деятельность шести подпольных нарколабораторий промышленного масштаба. За семь месяцев текущего года было изъято почти 320 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Возбуждено 11 уголовных дел о производстве наркотиков, задержано более 90 активных участников преступных группировок.
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