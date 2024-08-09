09 августа 2024

Шесть нарколабораторий промышленного масштаба прикрыли челябинские полицейские. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержано 90 активных участников организованных групп (архивное фото)
Задержано 90 активных участников организованных групп (архивное фото) Фото:

Деятельность шести подпольных нарколабораторий промышленного масштаба пресекли полицейские Челябинской области за семь месяцев 2024 года. Изъято почти 320 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Ликвидировано шесть подпольных нарколабораторий промышленного масштаба. За семь месяцев изъято почти 320 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Возбуждено 11 уголовных дел о производстве наркотиков, выявлено три связанных с контрабандой сильнодействующих веществ преступления. Также возбуждено шесть уголовных дел по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Задержано 90 их активных участников, добавили в ведомстве.

В Челябинске ранее 37-летняя женщина устроила наркопритон в квартире жилого дома. Она предоставляла помещение для потребления наркотиков зависимым, иногда присоединялась к гостям для совместного потребления.

За семь месяцев изъято почти 320 кг наркотических средств
За семь месяцев изъято почти 320 кг наркотических средств
Фото:
Наркотики изъяли из лабораторий промышленного масштаба
Наркотики изъяли из лабораторий промышленного масштаба
Фото:

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Деятельность шести подпольных нарколабораторий промышленного масштаба пресекли полицейские Челябинской области за семь месяцев 2024 года. Изъято почти 320 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. «Ликвидировано шесть подпольных нарколабораторий промышленного масштаба. За семь месяцев изъято почти 320 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Возбуждено 11 уголовных дел о производстве наркотиков, выявлено три связанных с контрабандой сильнодействующих веществ преступления. Также возбуждено шесть уголовных дел по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Задержано 90 их активных участников, добавили в ведомстве. В Челябинске ранее 37-летняя женщина устроила наркопритон в квартире жилого дома. Она предоставляла помещение для потребления наркотиков зависимым, иногда присоединялась к гостям для совместного потребления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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