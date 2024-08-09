Деятельность шести подпольных нарколабораторий промышленного масштаба пресекли полицейские Челябинской области за семь месяцев 2024 года. Изъято почти 320 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
«Ликвидировано шесть подпольных нарколабораторий промышленного масштаба. За семь месяцев изъято почти 320 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Возбуждено 11 уголовных дел о производстве наркотиков, выявлено три связанных с контрабандой сильнодействующих веществ преступления. Также возбуждено шесть уголовных дел по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Задержано 90 их активных участников, добавили в ведомстве.
В Челябинске ранее 37-летняя женщина устроила наркопритон в квартире жилого дома. Она предоставляла помещение для потребления наркотиков зависимым, иногда присоединялась к гостям для совместного потребления.
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