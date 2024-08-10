Полтысячи нарушений среди мотоциклистов выявили полицейские Челябинска

В Челябинской области выявлено более 400 правонарушений среди мотоциклистов за время проведения профилактического мероприятия. Только за прошедшую субботу зафиксировано 70 правонарушений, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«С начала операции „Мотоциклист“ на Южном Урале полиция выявила более 400 правонарушений. За субботу, 10 августа, полиция зафиксировала 70 правонарушений среди водителей двухколесного транспорт», — сообщили URA.RU в полицейском главке.
Шестеро мотонарушителей привлечены к ответственности за управление в состоянии опьянения. Еще 20 задержанных не имели права на управление мотоциклом, 19 единиц техники было задержано. Проведение профилактического мероприятия «Мотоциклист» в Челябинской области продолжится, добавили в ведомстве.
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