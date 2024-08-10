10 августа 2024

Полтысячи нарушений среди мотоциклистов выявили полицейские Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Только за субботу полицейские зафиксировали 70 нарушений среди мотоциклистов (архивное фото)
Только за субботу полицейские зафиксировали 70 нарушений среди мотоциклистов (архивное фото) Фото:

В Челябинской области выявлено более 400 правонарушений среди мотоциклистов за время проведения профилактического мероприятия. Только за прошедшую субботу зафиксировано 70 правонарушений, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«С начала операции „Мотоциклист“ на Южном Урале полиция выявила более 400 правонарушений. За субботу, 10 августа, полиция зафиксировала 70 правонарушений среди водителей двухколесного транспорт», — сообщили URA.RU в полицейском главке.

Шестеро мотонарушителей привлечены к ответственности за управление в состоянии опьянения. Еще 20 задержанных не имели права на управление мотоциклом, 19 единиц техники было задержано. Проведение профилактического мероприятия «Мотоциклист» в Челябинской области продолжится, добавили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области выявлено более 400 правонарушений среди мотоциклистов за время проведения профилактического мероприятия. Только за прошедшую субботу зафиксировано 70 правонарушений, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «С начала операции „Мотоциклист“ на Южном Урале полиция выявила более 400 правонарушений. За субботу, 10 августа, полиция зафиксировала 70 правонарушений среди водителей двухколесного транспорт», — сообщили URA.RU в полицейском главке. Шестеро мотонарушителей привлечены к ответственности за управление в состоянии опьянения. Еще 20 задержанных не имели права на управление мотоциклом, 19 единиц техники было задержано. Проведение профилактического мероприятия «Мотоциклист» в Челябинской области продолжится, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...