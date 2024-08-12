Дорожники ограничат движение на Пермском тракте и трассе М-5

12 августа 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Ограничения начнут действовать с 13 августа Фото: Илья Московец © URA.RU На Пермском тракте с 160 по 167 и на 463 километрах 13 августа дорожники ограничат движение из-за ремонта дорог и уборки. Ограничения на трассе М-5 в этот же день коснутся участков возле Сысерти. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «Р-242 Пермь — Екатеринбург: возле поселка Ачит (160-167 км) в связи с проведением дорожных работ по ремонту дорожного полотна будет организовано реверсивное движение. Возле Екатеринбурга (343 км) в направлении Перми в связи с уборкой наносного грунта будет организовано движение по одной полосе», — следует из сообщения. Что касается работ на трассе М-5, то возле Сысерти в направлении Екатеринбурга (143-153 км) будут устанавливать защитный слой на дорогу, из-за чего движение проложат по одной полосе. На 139, 167 и 170 километрах с 09:00 до 18:00 отремонтируют барьеры — для этого движение в сторону Челябинска организуют также по одной полосе. На 169 и 176 километрах рабочие будут устранять ямы с организацией проезда по одной полосе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Пермском тракте с 160 по 167 и на 463 километрах 13 августа дорожники ограничат движение из-за ремонта дорог и уборки. Ограничения на трассе М-5 в этот же день коснутся участков возле Сысерти. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «Р-242 Пермь — Екатеринбург: возле поселка Ачит (160-167 км) в связи с проведением дорожных работ по ремонту дорожного полотна будет организовано реверсивное движение. Возле Екатеринбурга (343 км) в направлении Перми в связи с уборкой наносного грунта будет организовано движение по одной полосе», — следует из сообщения. Что касается работ на трассе М-5, то возле Сысерти в направлении Екатеринбурга (143-153 км) будут устанавливать защитный слой на дорогу, из-за чего движение проложат по одной полосе. На 139, 167 и 170 километрах с 09:00 до 18:00 отремонтируют барьеры — для этого движение в сторону Челябинска организуют также по одной полосе. На 169 и 176 километрах рабочие будут устранять ямы с организацией проезда по одной полосе.