11 августа 2024
10 августа 2024

В ХМАО на набережной обнаружили труп пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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На набережной в Нижневартовске нашли труп пенсионерки
На набережной в Нижневартовске нашли труп пенсионерки Фото:

На набережной Нижневартовска (ХМАО) обнаружили тело пенсионерки, которая упала в воду. В пресс-службе окружной полиции агентству URA.RU сообщили, что в настоящее время выясняется причина происшествия. 

«На набережной Нижневартовска нашли труп женщины, пенсионерки 1978-го года рождения. Сегодня проведут вскрытие и установят причины происшествия», — сообщили в УМВД по ХМАО. 

Женщина качалась на качелях у набережной, потом подошла к реке и упала в воду. Рядом с ней посторонних не было, поэтому криминала в случившемся полиция не установила. С собой у погибшей было 17 тысяч рублей и ключи от квартиры. Предположительно, у пенсионерки возникли проблемы со здоровьем.

По информации от источника агентства, у женщины есть дочь, которая живет в Тюмени. Узнав о происшествии, она выехала в Нижневартовск.  

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) днем обнаружили в Оби тело девушки. Его вытащили из Оби прохожие.

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На набережной Нижневартовска (ХМАО) обнаружили тело пенсионерки, которая упала в воду. В пресс-службе окружной полиции агентству URA.RU сообщили, что в настоящее время выясняется причина происшествия.  «На набережной Нижневартовска нашли труп женщины, пенсионерки 1978-го года рождения. Сегодня проведут вскрытие и установят причины происшествия», — сообщили в УМВД по ХМАО.  Женщина качалась на качелях у набережной, потом подошла к реке и упала в воду. Рядом с ней посторонних не было, поэтому криминала в случившемся полиция не установила. С собой у погибшей было 17 тысяч рублей и ключи от квартиры. Предположительно, у пенсионерки возникли проблемы со здоровьем. По информации от источника агентства, у женщины есть дочь, которая живет в Тюмени. Узнав о происшествии, она выехала в Нижневартовск.   Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) днем обнаружили в Оби тело девушки. Его вытащили из Оби прохожие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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