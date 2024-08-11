На набережной Нижневартовска (ХМАО) обнаружили тело пенсионерки, которая упала в воду. В пресс-службе окружной полиции агентству URA.RU сообщили, что в настоящее время выясняется причина происшествия.
«На набережной Нижневартовска нашли труп женщины, пенсионерки 1978-го года рождения. Сегодня проведут вскрытие и установят причины происшествия», — сообщили в УМВД по ХМАО.
Женщина качалась на качелях у набережной, потом подошла к реке и упала в воду. Рядом с ней посторонних не было, поэтому криминала в случившемся полиция не установила. С собой у погибшей было 17 тысяч рублей и ключи от квартиры. Предположительно, у пенсионерки возникли проблемы со здоровьем.
По информации от источника агентства, у женщины есть дочь, которая живет в Тюмени. Узнав о происшествии, она выехала в Нижневартовск.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) днем обнаружили в Оби тело девушки. Его вытащили из Оби прохожие.
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