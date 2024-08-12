12 августа 2024

Минстрой хочет создать реестр россиян с правом на улучшение жилищных условий

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередников, нуждающихся в жилье, внесут в единый реестр
Очередников, нуждающихся в жилье, внесут в единый реестр Фото:

В России предложили создать единый реестр россиян с правом на улучшение жилищных условий. Оператором реестра очередников станет Дом.РФ. Об этом говорится в законопроекте Минстроя.

«С 1 сентября 2025 года планируется создать единую систему учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. В реестр включат молодые семьи, ветеранов, инвалидов и другие категории граждан», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные законопроекта.

В настоящее время данные об очередниках на жилье разрознены. Количество очередников по стране оценивается приблизительно в два миллиона человек, отмечает издание.

Ранее Минстрой России подготовил изменения в проект государственной программы, в которых говорится, что ведомство планирует предоставить жилье всем очередникам до 2030 года. В ведомстве считают, что на соответствующие задачи из федерального бюджета потребуется 1,5 трлн рублей, передает RT.

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В России предложили создать единый реестр россиян с правом на улучшение жилищных условий. Оператором реестра очередников станет Дом.РФ. Об этом говорится в законопроекте Минстроя. «С 1 сентября 2025 года планируется создать единую систему учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. В реестр включат молодые семьи, ветеранов, инвалидов и другие категории граждан», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные законопроекта. В настоящее время данные об очередниках на жилье разрознены. Количество очередников по стране оценивается приблизительно в два миллиона человек, отмечает издание. Ранее Минстрой России подготовил изменения в проект государственной программы, в которых говорится, что ведомство планирует предоставить жилье всем очередникам до 2030 года. В ведомстве считают, что на соответствующие задачи из федерального бюджета потребуется 1,5 трлн рублей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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