Минстрой хочет создать реестр россиян с правом на улучшение жилищных условий

В России предложили создать единый реестр россиян с правом на улучшение жилищных условий. Оператором реестра очередников станет Дом.РФ. Об этом говорится в законопроекте Минстроя.
«С 1 сентября 2025 года планируется создать единую систему учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. В реестр включат молодые семьи, ветеранов, инвалидов и другие категории граждан», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные законопроекта.
В настоящее время данные об очередниках на жилье разрознены. Количество очередников по стране оценивается приблизительно в два миллиона человек, отмечает издание.
Ранее Минстрой России подготовил изменения в проект государственной программы, в которых говорится, что ведомство планирует предоставить жилье всем очередникам до 2030 года. В ведомстве считают, что на соответствующие задачи из федерального бюджета потребуется 1,5 трлн рублей, передает RT.
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