12 августа 2024

Тюменцев предупредили об опасности на дорогах

В Тюменской области из-за дождя ждут обострения аварийной обстановки на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за мокрых дорог велика вероятность большего количества аварий
Из-за мокрых дорог велика вероятность большего количества аварий Фото:

Водителей просят быть крайне осторожными, так как из-за дождя в Тюменской области на дорогах наблюдается плохая видимость, а тормозной путь увеличивается из-за скольжения. Об этом в своем telegram-канале сообщает управление ГАИ по региону.

«Внимание! Из-за дождя аварийная обстановка на дорогах Тюменской области может обостриться! Скользкая дорога, плохая видимость, большой тормозной путь», — сообщает областная ГИБДД.

Водителей просят быть осторожными. При движении стоит выбирать оптимальную скорость и безопасную дистанцию, а также быть крайне внимательными и пропускать пешеходов.

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Водителей просят быть крайне осторожными, так как из-за дождя в Тюменской области на дорогах наблюдается плохая видимость, а тормозной путь увеличивается из-за скольжения. Об этом в своем telegram-канале сообщает управление ГАИ по региону. «Внимание! Из-за дождя аварийная обстановка на дорогах Тюменской области может обостриться! Скользкая дорога, плохая видимость, большой тормозной путь», — сообщает областная ГИБДД. Водителей просят быть осторожными. При движении стоит выбирать оптимальную скорость и безопасную дистанцию, а также быть крайне внимательными и пропускать пешеходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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