Тюменцев предупредили об опасности на дорогах

Из-за мокрых дорог велика вероятность большего количества аварий
Водителей просят быть крайне осторожными, так как из-за дождя в Тюменской области на дорогах наблюдается плохая видимость, а тормозной путь увеличивается из-за скольжения. Об этом в своем telegram-канале сообщает управление ГАИ по региону.
«Внимание! Из-за дождя аварийная обстановка на дорогах Тюменской области может обостриться! Скользкая дорога, плохая видимость, большой тормозной путь», — сообщает областная ГИБДД.
Водителей просят быть осторожными. При движении стоит выбирать оптимальную скорость и безопасную дистанцию, а также быть крайне внимательными и пропускать пешеходов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!