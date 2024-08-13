Форвард «Трактора» Сошников мог остаться в Челябинске, но он об этом не знал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Никита Сошников не знал, что его хотят оставить в "Тракторе"
Никита Сошников не знал, что его хотят оставить в "Тракторе" Фото:

Покинувший челябинский хоккейный клуб «Трактор» нападающий Никита Сошников рассказал, что помешало ему остаться в команде. Об этом 13 августа сообщили спортивные СМИ.

«Когда сезон завершился, немного выпал из информационного поля. Позже узнал, что „Трактор“ выходил на агента с предложением, но до меня эта информация дошла с опозданием. Челябинск не стал ждать и сделал несколько приобретений. В итоге моя кандидатура уже не была в клубе в приоритете, плюс изменился общий трансферный рынок. У меня было желание остаться в „Тракторе“, но поезд уже ушел. Извлек из этой ситуации урок», — сообщил Сошников изданию «Russia-Hockey.Ру».

Сошников назвал завершившийся сезон в «Тракторе» «интересным». Он отметил, что клуб сумел порадовать болельщиков и поблагодарил их за поддержку.

Сам Сошников находится в Канаде, где тренируется вместе с игроками НХЛ. Он добавил, что готов прилететь в Россию, чтобы присоединиться к команде Континентальной хоккейной лиги.

В завершившемся КХЛ Сошников провел за «Трактор» 67 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина нападающий сыграл 11 матчей, в которых набрал три (1+2) очка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Покинувший челябинский хоккейный клуб «Трактор» нападающий Никита Сошников рассказал, что помешало ему остаться в команде. Об этом 13 августа сообщили спортивные СМИ. «Когда сезон завершился, немного выпал из информационного поля. Позже узнал, что „Трактор“ выходил на агента с предложением, но до меня эта информация дошла с опозданием. Челябинск не стал ждать и сделал несколько приобретений. В итоге моя кандидатура уже не была в клубе в приоритете, плюс изменился общий трансферный рынок. У меня было желание остаться в „Тракторе“, но поезд уже ушел. Извлек из этой ситуации урок», — сообщил Сошников изданию «Russia-Hockey.Ру». Сошников назвал завершившийся сезон в «Тракторе» «интересным». Он отметил, что клуб сумел порадовать болельщиков и поблагодарил их за поддержку. Сам Сошников находится в Канаде, где тренируется вместе с игроками НХЛ. Он добавил, что готов прилететь в Россию, чтобы присоединиться к команде Континентальной хоккейной лиги. В завершившемся КХЛ Сошников провел за «Трактор» 67 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина нападающий сыграл 11 матчей, в которых набрал три (1+2) очка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...