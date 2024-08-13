Форвард «Трактора» Сошников мог остаться в Челябинске, но он об этом не знал

Покинувший челябинский хоккейный клуб «Трактор» нападающий Никита Сошников рассказал, что помешало ему остаться в команде. Об этом 13 августа сообщили спортивные СМИ.
«Когда сезон завершился, немного выпал из информационного поля. Позже узнал, что „Трактор“ выходил на агента с предложением, но до меня эта информация дошла с опозданием. Челябинск не стал ждать и сделал несколько приобретений. В итоге моя кандидатура уже не была в клубе в приоритете, плюс изменился общий трансферный рынок. У меня было желание остаться в „Тракторе“, но поезд уже ушел. Извлек из этой ситуации урок», — сообщил Сошников изданию «Russia-Hockey.Ру».
Сошников назвал завершившийся сезон в «Тракторе» «интересным». Он отметил, что клуб сумел порадовать болельщиков и поблагодарил их за поддержку.
Сам Сошников находится в Канаде, где тренируется вместе с игроками НХЛ. Он добавил, что готов прилететь в Россию, чтобы присоединиться к команде Континентальной хоккейной лиги.
В завершившемся КХЛ Сошников провел за «Трактор» 67 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина нападающий сыграл 11 матчей, в которых набрал три (1+2) очка.
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