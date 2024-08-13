Опасные испанские слизни в Челябинской области: как защитить себя и огород. Фото

Испанские слизни появились в Челябинской области из-за ливней
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Испанские слизни поглощают все неядовитые растения, кроме лука и чеснока
Испанские слизни поглощают все неядовитые растения, кроме лука и чеснока Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинской области после продолжительных дождей садоводы стали обнаруживать испанских слизней, переносящих вирусы и поражающих урожай. Чем опасны появившиеся в регионе моллюски и как обезопасить от них свой быт — рассказывает URA.RU.

Как отличить испанского слизня

Вид отличается крупным тельцем — от 15 до 18 сантиметров. Чаще встречаются экземпляры коричневого, желтоватого, сероватого и красноватого оттенков. Слизни едят любые неядовитые растения, упавшие плоды, реже — своих мертвых сородичей.

Слизней челябинцы обнаружили в своих огородах в августе
Слизней челябинцы обнаружили в своих огородах в августе
Фото:

Как обнаружить моллюсков в своем огороде

При перемещении испанские слизни оставляют прозрачные дорожки, похожие на полиэтилен. На растениях остаются ямки, дырочки и ходы. Зачастую моллюск выедает корнеплоды изнутри, оставляя почти заметную пленку слизи.

Влияние слизней на здоровье человека

Моллюски не ядовиты и не могут укусить. Однако, после контакта с ними на руках может оставаться кишечная палочка. Кроме того, вид переносит круглых червей и бычий цепень.

После контакта со слизнем необходимо тщательно вымыть руки с мылом и стереть остатки слизи влажными салфетками. Не стоит прикасаться необработанными руками к домашним питомцам. В пищеварение животных могут попасть паразиты.

Слизни в огороде — уничтоженный урожай

Наибольшую опасность моллюски несут для садоводов. Они могут на корню уничтожить урожай, поедая семена, проростки, листья, плоды и корни растений. За счет всеядности, под угрозой находятся как декоративные культуры, так и ягоды, овощи, а также фрукты.

Как защитить урожай от слизней

Обезопасить грядки от слизней поможет зола. Ей следует посыпать периметр огорода и проходы между грядками, если моллюски еще не заполонили участок. Золу можно заменить на кукурузную муку и горчичный порошок. Еще один способ — высадка лука и чеснока вдоль забора.

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В Челябинской области после продолжительных дождей садоводы стали обнаруживать испанских слизней, переносящих вирусы и поражающих урожай. Чем опасны появившиеся в регионе моллюски и как обезопасить от них свой быт — рассказывает URA.RU. Как отличить испанского слизня Вид отличается крупным тельцем — от 15 до 18 сантиметров. Чаще встречаются экземпляры коричневого, желтоватого, сероватого и красноватого оттенков. Слизни едят любые неядовитые растения, упавшие плоды, реже — своих мертвых сородичей. Как обнаружить моллюсков в своем огороде При перемещении испанские слизни оставляют прозрачные дорожки, похожие на полиэтилен. На растениях остаются ямки, дырочки и ходы. Зачастую моллюск выедает корнеплоды изнутри, оставляя почти заметную пленку слизи. Влияние слизней на здоровье человека Моллюски не ядовиты и не могут укусить. Однако, после контакта с ними на руках может оставаться кишечная палочка. Кроме того, вид переносит круглых червей и бычий цепень. После контакта со слизнем необходимо тщательно вымыть руки с мылом и стереть остатки слизи влажными салфетками. Не стоит прикасаться необработанными руками к домашним питомцам. В пищеварение животных могут попасть паразиты. Слизни в огороде — уничтоженный урожай Наибольшую опасность моллюски несут для садоводов. Они могут на корню уничтожить урожай, поедая семена, проростки, листья, плоды и корни растений. За счет всеядности, под угрозой находятся как декоративные культуры, так и ягоды, овощи, а также фрукты. Как защитить урожай от слизней Обезопасить грядки от слизней поможет зола. Ей следует посыпать периметр огорода и проходы между грядками, если моллюски еще не заполонили участок. Золу можно заменить на кукурузную муку и горчичный порошок. Еще один способ — высадка лука и чеснока вдоль забора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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