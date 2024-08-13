В Челябинской области после продолжительных дождей садоводы стали обнаруживать испанских слизней, переносящих вирусы и поражающих урожай. Чем опасны появившиеся в регионе моллюски и как обезопасить от них свой быт — рассказывает URA.RU.
Как отличить испанского слизня
Вид отличается крупным тельцем — от 15 до 18 сантиметров. Чаще встречаются экземпляры коричневого, желтоватого, сероватого и красноватого оттенков. Слизни едят любые неядовитые растения, упавшие плоды, реже — своих мертвых сородичей.
Как обнаружить моллюсков в своем огороде
При перемещении испанские слизни оставляют прозрачные дорожки, похожие на полиэтилен. На растениях остаются ямки, дырочки и ходы. Зачастую моллюск выедает корнеплоды изнутри, оставляя почти заметную пленку слизи.
Влияние слизней на здоровье человека
Моллюски не ядовиты и не могут укусить. Однако, после контакта с ними на руках может оставаться кишечная палочка. Кроме того, вид переносит круглых червей и бычий цепень.
После контакта со слизнем необходимо тщательно вымыть руки с мылом и стереть остатки слизи влажными салфетками. Не стоит прикасаться необработанными руками к домашним питомцам. В пищеварение животных могут попасть паразиты.
Слизни в огороде — уничтоженный урожай
Наибольшую опасность моллюски несут для садоводов. Они могут на корню уничтожить урожай, поедая семена, проростки, листья, плоды и корни растений. За счет всеядности, под угрозой находятся как декоративные культуры, так и ягоды, овощи, а также фрукты.
Как защитить урожай от слизней
Обезопасить грядки от слизней поможет зола. Ей следует посыпать периметр огорода и проходы между грядками, если моллюски еще не заполонили участок. Золу можно заменить на кукурузную муку и горчичный порошок. Еще один способ — высадка лука и чеснока вдоль забора.
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